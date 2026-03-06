Kiedy ruszy rozbudowa łomżyńskich bulwarów w kierunku Stadionu Miejskiego?

Miasto wybrało wykonawcę III etapu rozbudowy bulwarów

Miasto w wyniku przetargu wybrało firmę, która wykona trzeci etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów. Umowa opiewa na około 16 milionów złotych. Jednak podpisanie umowy z wykonawcą na razie nie jest możliwe, ponieważ inny wykonawca, biorący udział w przetargu, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Procedura odwoławcza może potrwać około 2 miesięcy. Jak zapewnia wiceprezydent Łomży, Piotr Serdyński, procedura przetargowa została przeprowadzona w sposób prawidłowy i dodaje, że każdy wykonawca ma prawo do zgłoszenia swoich wątpliwości.

Teraz, w sytuacji, gdy tych inwestycji jest mniej, wykonawcy, ze względu na to, że rywalizują między sobą o zadania, bardzo skrupulatnie podchodzą do badania procedur przetargowych. My ze swojej strony mamy przekonanie, że to postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo. Ale każdy, oczywiście, ma prawo złożyć takie odwołanie - powiedział nam Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.

Trwa drugi etap rozbudowy łomżyńskich bulwarów, kiedy ruszy trzeci?

Rozbudowa od istniejących bulwarów w kierunku Stadionu Miejskiego ma ruszyć we wrześniu. Nawet gdyby udało się teraz podpisać umowę, to i tak, z uwagi na okres lęgowy, prace mogłyby ruszyć pełną parą właśnie po wakacjach.

Obecnie trwa budowa bulwarów między Portem Łomża a mostem "Hubala". Prace budowlane rozpoczęły się w 2025 roku, a planowo mają zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku. Trzeci etap w kierunku stadionu ma potrwać około 2 lat.

Kolejny etap prac ma pochłonąć około 16 milionów złotych. Najprawdopodobniej niebawem miasto podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji. Kwota dofinansowania znacznie przewyższa wybraną ofertę (to około 30 mln zł), więc pozostałe pieniądze można będzie przesunąć na inne zadanie.

