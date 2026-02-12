"Świadomie. Wolniej. Teraz". Biznes na obcasach w Łomży

VIII edycja "Biznesu na obcasach" w Łomży

Wszystko będzie działo się w murach Hali Kultury przy Starym Rynku. "Biznes na obcasach" to forma uhonorowania przedsiębiorczych kobiet z Łomży, ale też inspiracja dla kobiet, które dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wydarzenie cyklicznie odbywa się z okazji marcowego Dnia Kobiet.

Chętne uczestniczki zapraszamy do przybycia w wiankach. Nie są one obowiązkowe, ale będą pięknym symbolem naszej więzi z naturą i autentycznością - namawiają organizatorzy.

Trwają zapisy

Wystarczy wypełnić formularz online, który jest dostępny TUTAJ.

Zapisy również:

Liczy się kolejność zgłoszeń.

