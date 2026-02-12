"Świadomie. Wolniej. Teraz". Biznes na obcasach w Łomży

mżet
2026-02-12 12:43

Po raz ósmy przedsiębiorcze kobiety z Łomży spotkają się w Hali Kultury. 5 marca odbędzie się kolejna edycja "Biznesu na obcasach". Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to "Świadomie. Wolniej. Teraz".

Biznes na obsasach w Łomży

i

Autor: Pixabay.com

VIII edycja "Biznesu na obcasach" w Łomży 

Wszystko będzie działo się w murach Hali Kultury przy Starym Rynku. "Biznes na obcasach" to forma uhonorowania przedsiębiorczych kobiet z Łomży, ale też inspiracja dla kobiet, które dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wydarzenie cyklicznie odbywa się z okazji marcowego Dnia Kobiet. 

Chętne uczestniczki zapraszamy do przybycia w wiankach. Nie są one obowiązkowe, ale będą pięknym symbolem naszej więzi z naturą i autentycznością - namawiają organizatorzy. 

Trwają zapisy 

Wystarczy wypełnić formularz online, który jest dostępny TUTAJ.

Zapisy również: 

Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]