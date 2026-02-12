"Świadomie. Wolniej. Teraz". Biznes na obcasach w Łomży

VIII edycja "Biznesu na obcasach" w Łomży
Wszystko będzie działo się w murach Hali Kultury przy Starym Rynku. "Biznes na obcasach" to forma uhonorowania przedsiębiorczych kobiet z Łomży, ale też inspiracja dla kobiet, które dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wydarzenie cyklicznie odbywa się z okazji marcowego Dnia Kobiet.
Chętne uczestniczki zapraszamy do przybycia w wiankach. Nie są one obowiązkowe, ale będą pięknym symbolem naszej więzi z naturą i autentycznością - namawiają organizatorzy.
Trwają zapisy
Wystarczy wypełnić formularz online, który jest dostępny TUTAJ.
Zapisy również:
- online- [email protected]
- telefonicznie- 86 2156852
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]