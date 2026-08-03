Strzelał z balkonu do samochodów. Tłumaczył, że hałas nie pozwalał dzieciom zasnąć

Strzelał do samochodów

Do nietypowego i niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z 28 na 29 lipca na jednym z osiedli w Zambrowie. 38-letni mężczyzna oddawał z balkonu strzały z wiatrówki w kierunku przejeżdżających samochodów.

Jak tłumaczył 38-latek, zdecydował się na taki krok, ponieważ odgłosy przejeżdżających aut miały przeszkadzać jego dzieciom w zaśnięciu.

Efektem jego zachowania były uszkodzone dwa pojazdy i straty oszacowane przez właścicieli na łącznie 12 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Za tego typu przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Śledczy nie wykluczają jednak, że poszkodowanych może być więcej. Dlatego apelują do wszystkich osób, których samochody lub inne mienie mogły zostać uszkodzone tej nocy, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie. Każde takie zawiadomienie może pomóc w ustaleniu pełnego przebiegu zdarzenia i rzeczywistej skali wyrządzonych szkód.

Autor: KPP Zambrów/ Materiały prasowe

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