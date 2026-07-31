Muzyka na żywo i wyjątkowy klimat. Letnie koncerty wracają na Stary Rynek w Łomży - już dziś startuje Cafe Kultura

Cafe Kultura w Łomży - co nas czeka?

Lato najlepiej smakuje pod gołym niebem - zwłaszcza wtedy, gdy towarzyszą mu dobra muzyka, wyjątkowy klimat i spotkania z kulturą. I właśnie tak zapowiadają się dwa pierwsze weekendy sierpnia na Starym Rynku w Łomży. To za sprawą kolejnej edycji "Cafe Kultura". To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór w mieście, odkrywając różnorodne muzyczne brzmienia.

Organizatorzy przygotowali program, który łączy różne muzyczne światy – od jazzu i bluesa, przez folk i world music, po klimatyczne fado, autorską piosenkę i rockowe przeboje lat 60. Dzięki temu każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Cykl wydarzeń rozpocznie się już 31 lipca o godzinie 18.00 wernisażem wystawy fotografii „To wszystko chwila” autorstwa Liliany Ligęzy-Jasik. To doskonała okazja, by zatrzymać się na moment i spojrzeć na świat oczami artystki. Wystawę będzie można oglądać aż do 28 sierpnia.

Jeszcze tego samego wieczoru na scenie pojawi się zespół Chłopcy Kontra Basia, który w oryginalny sposób łączy inspiracje muzyką ludową z jazzem i współczesnym brzmieniem.

Kolejne dni przyniosą równie interesujące koncerty. Publiczność usłyszy Cyryl Lewczuk Quartet, międzynarodowy projekt Simona De Rosa & Confusion Project, a także koncert "Kraków – Lisbona", podczas którego Kinga Rataj z zespołem zabierze słuchaczy w muzyczną podróż pełną portugalskiego fado i autorskich kompozycji.

Nie zabraknie również propozycji dla miłośników gitarowych brzmień. Zespół Stratosfera przypomni największe hity lat 60., a finałem cyklu będzie bluesowy koncert włoskiego gitarzysty i wokalisty Andrei De Luki.

Co ważne, udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Wystarczy przyjść, znaleźć wygodne miejsce w ogródku przy Galerii pod Arkadami i pozwolić, by letnie wieczory wypełniły muzyka, sztuka i dobra energia.

Szczegółowy program Cafe Kultura 2026

31 lipca (piątek)18:00 - TO WSZYSTKO CHWILA Wernisaż wystawy fotografii Liliany Ligęzy-Jasik Wystawa czynna do 28 sierpnia 2026 r.

19:00 - CHŁOPCY KONTRA BASIA Koncert folkowo-jazzowy

1 sierpnia (sobota)19:00 - CYRYL LEWCZUK QUARTET Koncert jazzowy

2 sierpnia (niedziela)19:00 - SIMONA DE ROSA & CONFUSION PROJECT Koncert world music / jazz

7 sierpnia (piątek)19:00 - KRAKÓW – LISBONA Koncert fado i piosenki autorskiej w wykonaniu Kingi Rataj z zespołem

8 sierpnia (sobota)19:00 - GUITAR HITS SHOW OF THE 60'S Koncert pop-rockowy zespołu STRATOSFERA

9 sierpnia (niedziela)19:00 - ANDREA DE LUCA Koncert bluesowy

Autor: MDK DŚT w Łomży/ Materiały prasowe

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