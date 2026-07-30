Ostrołęka. 9-latek uciekł z mieszkania i poprosił przechodnia o pomoc. Policjanci zatrzymali agresywnego ojca

9-letni chłopiec szukał pomocy w środku nocy

W środku nocy przed jednym z bloków w Ostrołęce pojawił się 9-letni chłopiec, który szukał pomocy. Dziecko podeszło do przypadkowej osoby i powiedziało, że w domu dzieje się coś złego. Dzięki reakcji świadka na miejsce szybko przyjechali policjanci.

Chłopiec przekazał, że jego ojciec jest agresywny, zaatakował jego mamę, a w mieszkaniu została jeszcze jego 3-letnia siostra. Osoba, która spotkała dziecko, natychmiast powiadomiła służby.

Do mieszkania skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zastali tam kobietę. Z jej relacji wynikało, że jej partner, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę i użył wobec niej oraz 9-letniego syna przemocy fizycznej.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Policjanci zdecydowali również o jego natychmiastowej izolacji od rodziny – wydali nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Nie ignorujmy krzyków i odgłosów awantur

W tej sytuacji bardzo ważna okazała się reakcja osoby, która nie przeszła obojętnie obok przestraszonego dziecka. Przemoc domowa często pozostaje ukryta, dlatego tak ważne jest reagowanie na sygnały - krzyki czy odgłosy awantur, które mogą świadczyć o tym, że ktoś potrzebuje pomocy.

Policjanci przypominają, że nasza szybka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie osób doznających przemocy.

Źródło: KMP w Ostrołęce

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]