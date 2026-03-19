Strzały na Sienkiewicza w Łomży! Jedna osoba trafiła do szpitala

Strzały w centrum Łomży

Dziś (19.03) przed godziną 15:00 na ulicy Sienkiewicza w Łomży postrzelono mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Jak przekazała Karolina Wojciekian, z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, strzały najprawdopodobniej oddano z broni pneumatycznej.

Jak przekazuje policjantka, na chodniku przy ulicy Sienkiewicza najpierw doszło do kłótni pomiędzy kobietą a poszkodowanym mężczyzną.

Przy ulicy Sienkiewicza doszło do awantury między kobietą a mężczyzną, po której kobieta wsiadła do auta, a mężczyzna odszedł. Po chwili z tego pojazdu w stronę mężczyzny padły strzały - relacjonuje Karolina Wojciekian z KMP w Łomży.

Zatrzymano dwie osoby

Po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia policjanci namierzyli samochód z kobietą i mężczyzną. Oboje zostali zatrzymani.

W tej chwili trwają czynności, które wyjaśnią szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]