Strzały na Sienkiewicza w Łomży! Jedna osoba trafiła do szpitala

2026-03-19 15:49

Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak ktoś oddał w jego kierunku strzały. Najprawdopodobniej z pistoletu pneumatycznego. Do zdarzenia doszło na ulicy Sienkiewicza w Łomży po godzinie 14:30. Łomżyńska policja zatrzymała dwie osoby.

Autor: Marta Szabłowska

Strzały w centrum Łomży

Dziś (19.03) przed godziną 15:00 na ulicy Sienkiewicza w Łomży postrzelono mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Jak przekazała Karolina Wojciekian, z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, strzały najprawdopodobniej oddano z broni pneumatycznej

Jak przekazuje policjantka, na chodniku przy ulicy Sienkiewicza najpierw doszło do kłótni pomiędzy kobietą a poszkodowanym mężczyzną

Przy ulicy Sienkiewicza doszło do awantury między kobietą a mężczyzną, po której kobieta wsiadła do auta, a mężczyzna odszedł. Po chwili z tego pojazdu w stronę mężczyzny padły strzały - relacjonuje Karolina Wojciekian z KMP w Łomży.

Zatrzymano dwie osoby

Po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia policjanci namierzyli samochód z kobietą i mężczyzną. Oboje zostali zatrzymani. 

W tej chwili trwają czynności, które wyjaśnią szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. 

Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

strzały
strzały z broni palnej
łomża
szpital
policja łomża