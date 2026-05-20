Międzypokoleniowe Dyskoteki wracają na łomżyńskie bulwary! Pierwsza dyskoteka już 21 maja

Międzypokoleniowe dyskoteki na łomżyńskich bulwarach

Międzypokoleniowe Dyskoteki wracają na łomżyńskie bulwary. Również w tym roku w każdy czwartek bulwary będą zamieniać się w otwartą przestrzeń taneczną dla każdego, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Będzie to okazja nie tylko do tańca i ruchu na świeżym powietrzu, ale i międzypokoleniowej integracji.

Dyskoteki będą odbywać się w każdy czwartek aż do września. Każda impreza pod gołym niebem to inna oprawa muzyczna, którą zapewnią lokalni DJ-e, zespoły oraz wokaliści, a więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwsza w tym roku dyskoteka odbędzie się już w najbliższy czwartek, 21 maja. W Porcie Łomża wystąpi zespół FAJZER. W kolejnym tygodniu wystąpi MOSTODJ EVENT (28 maja).

Kilkugodzinne tańce pod gołym niebem

Czwartkowe spotkania na bulwarach będą odbywać się w godzinach 17:00–22:00. Wszystkie dyskoteki są bezpłatne. W razie niepogody organizatorzy zachęcają do odpowiedniego ubioru i zabrania parasola.

Autor: MOSiR Łomża/ Materiały prasowe

