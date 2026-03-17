Startuje II edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. Czy mieszkańcy Łomży mogą dostać dopłatę do noclegu?

Rusza II edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego

W sobotę, 21 marca, startuje II edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. Turyści po raz kolejny będą mieli szansę na zdobycie dopłaty do wybranego noclegu na terenie województwa podlaskiego.

Program ma zachęcać do odkrywania uroków północno-wschodniej Polski, a także wspierać branżę turystyczną w związku z sytuacją przy polsko-białoruskiej granicy.

Ponad 2 mln złotych dla turystów

W tym roku na realizację Podlaskiego Bonu Turystycznego samorząd województwa przeznacza ponad 2 miliony złotych. Pieniądze zostaną rozdane w trzech turach. W pierwszej i drugiej turze można będzie dostać bon w wysokości 300 złotych, a w trzeciej turze - 400 złotych.

TURA WIOSENNA od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 r.

Wnioski o bon będzie można składać od 21 marca (start między 11:00 a 12:00), (pobyt - minimum 2 noclegi)

TURA LETNIA od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.,

Wnioski o bon można będzie składać 20 czerwca (pobyt - minimum 3 noclegi)

TURA JESIENNO-ZIMOWA od 1 września do 31 grudnia 2026 r.

Wnioski o bon można będzie składać 22 sierpnia (pobyt - minimum 2 noclegi)

Bony można będzie generować TUTAJ

Co ważne, miejsce wybranej podlaskiej destynacji musi znajdować się w bazie obiektów noclegowych udostępnionej przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną LISTA NOCLEGÓW

Kto może wygenerować Podlaski Bon Turystyczny?

W tym roku z szansy zdobycia bonu może skorzystać każdy chętny turysta, z każdego zakątka Polski. To oznacza, że dopłatę do noclegu mogą też dostać mieszkańcy województwa podlaskiego, w tym mieszkańcy Łomży.

Warto wiedzieć również, że na jednego turystę może zostać wygenerowany wyłącznie jeden bon, a więc turysta ma prawo do skorzystania z dofinansowania usługi noclegowej w czasie trwania tego programu tylko raz.

