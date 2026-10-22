Sprawdź światła w swoim samochodzie! Rusza bezpłatna akcja dla kierowców

Sprawdź światła za darmo - rusza ogólnopolska kampania "Twoje Światła Nasze Bezpieczeństwo"

Jesienne warunki na drogach nie ułatwiają jazdy, a sprawne oświetlenie to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa. Już w najbliższą sobotę, 24 października, kierowcy będą mogli po raz pierwszy tej jesieni bezpłatnie sprawdzić światła swoich samochodów - to w ramach kampanii "Twoje Światła Nasze Bezpieczeństwo".

Akcję organizuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z wybranymi stacjami diagnostycznymi na terenie całego kraju, w tym z kilkudziesięcioma stacjami w Podlaskiem.

W tym roku udział w akcji biorą 2 łomżyńskie stacje diagnostyczne:

POLMOZBYT ul. Szosa do Mężenina 3, 862 189 526, godziny badań: 8:00-13:00

ul. Szosa do Mężenina 3, 862 189 526, godziny badań: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zjazd 21, 862 150 319, godziny badań: 8:00-14:00

Badania można też wykonać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Piątnicy, w P.H.U Teleskop Auto-Naprawa Maciej Krajewski w Śniadowie czy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i P.P.H.U Autotech Chutkowski w Kolnie.

Bezpłatne kontrole zaplanowano w czterech terminach:

24 października

7 listopada

21 listopada

5 grudnia

Pełną listę punktów diagnostycznych uczestniczących w akcji można znaleźć TUTAJ. W znalezieniu najbliższej stacji może również pomóc aplikacja Yanosik.

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