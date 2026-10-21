Zaginął 38-letni mieszkaniec Łomży! Wyjechał za granicę i od kilku dni nie kontaktował się z rodziną

Marta Szabłowska
2026-10-21 13:31

Trwają poszukiwania 38-letniego Karola Godlewskiego, mieszkańca Łomży. Mężczyzna przebywał w Japonii i miał wrócić do kraju, jednak nie dotarł na lotnisko. Od niedzieli nie kontaktował się z rodziną. Policja prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 38-latka. Szczegóły poniżej.

Zaginiony Karol Godlewski w czapce z daszkiem i białym t-shircie. O poszukiwaniach mężczyzny przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: KMP Łomża/ Materiały prasowe

Zaginął 38-letni Karol Godlewski z Łomży

38-letni Karol Godlewski z Łomży zaginął podczas pobytu w Japonii. Mężczyzna miał wrócić do Polski, ale nie pojawił się na lotnisku. Jak przekazuje policja, bliscy nie mają z nim kontaktu od niedzieli.

Rysopis: 

  • wzrost 185 cm
  • sylwetka krępa
  • włosy krótkie

Łomżyńska policja apeluje o pomoc 

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 38-latka. Każda osoba, która może posiadać informacje na temat Karola Godlewskiego, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo 47 717 12 12 i 47 717 12 20

Zaginął 38-letni mieszkaniec Łomży! Wyjechał za granicę i od kilku dni nie kontaktował się z rodziną
Autor: KMP Łomża/ Materiały prasowe

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