Bezpłatne badania dla dzieci w Łomży. Chodzi o wczesne wykrycie cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 - zbadaj dziecko w Łomży

W najbliższą sobotę w Łomży rodzice będą mogli zabrać dzieci na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 1. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 1 do 18 lat i ma pomóc w wykryciu ryzyka rozwoju choroby, zanim pojawią się jej pierwsze objawy.

Badanie polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi. Następnie materiał zostanie odpowiednio zabezpieczony, zakodowany i przekazany do analizy. Rodzice lub opiekunowie otrzymają wyniki wraz z informacją o dalszym postępowaniu.

Wczesne wykrycie podwyższonego ryzyka pozwala objąć dziecko odpowiednią opieką i przygotować rodzinę na ewentualny rozwój choroby. Celem programu jest między innymi ograniczenie ryzyka, że cukrzyca zostanie rozpoznana dopiero po wystąpieniu poważnych objawów.

Predyspozycja do rozwoju cukrzycy typu 1 może być dziedziczona razem z materiałem genetycznym rodziców. Ryzyko zachorowania uwzględniając stopień pokrewieństwa wynosi 40 % dla bliźniaka jednojajowego, 6-17% dla rodzeństwa, 1-4% u potomstwa matek chorych na DM1, 3-8% u potomstwa ojców chorych na DM1, 30% u potomstwa obojga rodziców chorych na DM1. Niestety osoby bez rodzinnego występowania cukrzycy typu 1 także mogą rozwinąć zaburzenia gospodarki węglowodanowej i to u nich najtrudniej jest zdiagnozować chorobę w jej wczesnym stadium.

Badania dla dzieci w kierunku cukrzycy - kiedy i gdzie?

Badania zostaną wykonane w najbliższą sobotę, 24 października w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Reymonta 9. Na badania należy zgłosić się między 11:00 a 14:00.

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