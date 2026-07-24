Bocian przez dwa tygodnie nie mógł się uwolnić. Akcja strażaków w Rakowie Boginiach

Zgłoszenie wpłynęło do łomżyńskich strażaków około godziny 10.30. Na miejsce skierowano dwa zastępy OSP Piątnica oraz podnośnik hydrauliczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łomży.

– „Według relacji świadków, bocian od dwóch tygodni nie opuszczał gniazda” – przekazał nam rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Paweł Leszczyński. To właśnie ten fakt najbardziej zaniepokoił mieszkańców i stał się powodem wezwania służb.

Po dotarciu na miejsce strażacy potwierdzili, że ptak jest zaplątany w sznurek rolniczy i nie jest w stanie samodzielnie się uwolnić. Dzięki wykorzystaniu podnośnika bezpiecznie dotarli do gniazda, oswobodzili bociana, a następnie ostrożnie znieśli go na ziemię, usuwając zaplątany sznur. Następnie bocian został przekazany obecnym na miejscu pracownikom Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, którzy ocenili jego stan i przejęli dalszą opiekę.

Choć akcja zakończyła się sukcesem, warto pamiętać, że podobnych przypadków można uniknąć. Wystarczy po zakończeniu prac polowych zebrać pozostawione sznurki i folie, które dla dzikich ptaków często okazują się śmiertelną pułapką.

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