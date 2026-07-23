Historyczny weekend pod Łomżą. Piknik i rekonstrukcja bitwy na Fortach w Piątnicy

Przed mieszkańcami Łomży, Piątnicy i regionu dwa dni pełne historii i widowiskowych pokazów. W dniach 25–26 lipca na Forcie II Twierdzy Łomża w Piątnicy odbędzie się Piknik Edukacyjno-Historycznego „Zostań Ochotnikiem 1920” oraz rekonstrukcja bitwy z wojny polsko-bolszewickiej.

Sobota z historią

Piknik Edukacyjno-Historyczny „Zostań Ochotnikiem 1920” rozpocznie się o 15.00 i potrwa do 19.00, a jego uczestnicy będą mogli nie tylko obejrzeć historyczne eksponaty, ale również aktywnie wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. W programie znalazły się warsztaty odlewania figurek historycznych, warsztaty ślusarskie „Odbicie znaku Bitwy Warszawskiej”, wystawy sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz pojazdów historycznych. Zaplanowano także wojskowy tor sprawnościowy, strefę rekruta oraz stanowisko historyczno-informacyjne. Na odwiedzających czekać będzie również mobilna strzelnica historyczna oraz strefa gastronomiczna.

Niedzielna rekonstrukcja bitwy

Kulminacyjnym punktem weekendu będzie rekonstrukcja bitwy „Na Polach Chwały – 1920”. Ruszy 26 lipca o 15.30. Rekonstruktorzy odtworzą realia walk z wykorzystaniem historycznych mundurów, uzbrojenia, pojazdów oraz efektów specjalnych, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wyglądały działania wojenne w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Gmina Piątnica zaprasza wszystkich zainteresowanych, zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów.

Kiedy? 25–26 lipca 2026 r.

Gdzie? Fort II Twierdzy Łomża, ul. Jedwabieńska 29, Piątnica Poduchowna

Wstęp: bezpłatny

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