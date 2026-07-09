Spacer z leśnikiem już w najbliższą niedzielę. Edukacja, ciekawostki i świeże powietrze!

Spacer z leśnikiem

Jak wygląda praca leśnika i co dzieje się w lesie na co dzień? Odpowiedzi na te pytania znajdą wszyscy ci, którzy wezmą udział w spacerze z leśnikiem, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie lasu.

Wydarzenie będzie okazją nie tylko do wspólnego spaceru po lesie, ale także do zdobycia wiedzy o gospodarce leśnej, ochronie przyrody czy bezpieczeństwie w lesie.

Na wydarzenie zaprasza Nadleśnictwo Łomża, które przygotowało dwa punkty startowe, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać dogodniejszą lokalizację. To polana z miejscem ogniskowym w Lasku Jednaczewskim i wejście od Giełczyniaka.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte - wystarczy po prostu przyjść - solo albo z rodziną czy ze znajomymi.

Spacer z leśnikiem odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Start o godzinie 11:00.

Autor: Nadleśnictwo Łomża/ Materiały prasowe

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