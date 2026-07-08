"Nie spałam od czwartej w nocy". Maturzyści komentują wyniki matur

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-08 16:42

Tysiące maturzystów w środę 8 lipca poznało wyniki egzaminu dojrzałości. Dla jednych był to moment ogromnej ulgi, dla innych potwierdzenie wielomiesięcznej pracy. W Łomży emocji nie brakowało – absolwenci przyznają, że na publikację wyników czekali z ogromnym stresem. Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów.

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Od wczesnych godzin porannych maturzyści sprawdzali swoje konta w systemie, czekając na wyniki. Jak relacjonuje Radio Eska, wielu z nich niemal nie zmrużyło oka. – „Nie spałam od czwartej w nocy, a jak spałam to śniło mi się tylko wyniki. Ale jestem bardzo zadowolona.”

Inny absolwent również nie krył satysfakcji.

„Język obcy 98%. Matematyka 80. Jestem usatysfakcjonowany wynikami.”

Kolejna maturzystka oceniła swój rezultat krótko:

„Jak na moje możliwości. Uważam, że naprawdę super mi poszło.”

Dla wielu młodych ludzi ogłoszenie wyników oznacza zakończenie jednego z najbardziej stresujących etapów edukacji i początek przygotowań do rekrutacji na studia.

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Jak wypadła matura 2026?

Z opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wstępnych danych wynika, że do egzaminów obowiązkowych w terminie głównym przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Świadectwo dojrzałości uzyskały 260 524 osoby, co oznacza zdawalność na poziomie 81,1 proc.

Współpraca: Marta Gromek

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