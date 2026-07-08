Kilkanaście interwencji straży pożarnej w Łomży i regionie. Silny wiatr nie odpuszcza!

Przechylone i połamane drzewa w Łomży i regionie

Silny wiatr w Łomży i regionie nie odpuszcza. W związku z silnymi podmuchami wiatru strażacy do tej pory interweniowali kilkanaście razy. Od rana odnotowano 12 zdarzeń - większość dotyczyła przechylonych drzew i złamanych konarów, które spadły na ulice. Na szczęście w żadnym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Do większości niebezpiecznych zdarzeń doszło na terenie Łomży - m.in. na Zjeździe, Konstytucji 3 Maja czy na os. Bohaterów Monte Cassino. Do jednego z poważniejszych zdarzeń doszło jednak na terenie Piątnicy Włościańskiej - tam na budynek mieszkalny niebezpiecznie przechyliło się drzewo.

Ostrzeżenie IMGW i apel strażaków

Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem w Łomży i regionie będzie obowiązywało jeszcze do godziny 17:00, a więc wygląda na to, że najgorsze już za nami. Niemniej strażacy apelują do mieszkańców Łomży o zachowanie ostrożności.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego regionu o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości - o unikanie parkowania aut pod drzewami - apeluje Paweł Leszczyński, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

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