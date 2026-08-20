Ruszył nabór do Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży. Rodzice mają tydzień na złożenie wniosku

Rekrutacja do Żłobka nr 5 w Łomży

W Łomży powstało nowe miejsce dla najmłodszych. Miejski Żłobek nr 5 rozpoczął rekrutację. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech powinni pamiętać o krótkim terminie składania dokumentów - nabór ruszył dziś i potrwa do 27 sierpnia.

Nowa placówka przyjmie dzieci, które ukończyły 7. miesiąc życia, aż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. O tym, kto zostanie przyjęty, zdecyduje liczba punktów uzyskanych według kryteriów określonych w regulaminie.

Pod uwagę brane są między innymi kryteria: aktywność zawodowa lub edukacyjna rodziców, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka czy posiadanie rodzeństwa. Co ważne, w przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

W pierwszej kolejności dzieci z Łomży

Pierwszeństwo będą miały, których rodzice zamieszkują na terenie Łomży. Jeśli po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca, będą mogły zostać przyjęte również dzieci spoza miasta.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

Dokumenty należy składać od 20 do 27 sierpnia 2026 roku w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży. Rodzice powinni dostarczyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganym oświadczeniem.

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana 28 sierpnia w siedzibie żłobka. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki będą musieli 31 sierpnia pisemnie potwierdzić wolę uczęszczania do żłobka. Potwierdzenie należy dostarczyć do PP1.

TUTAJ znajdują się wniosek o przyjęcie dziecka i wymagane oświadczenia.

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