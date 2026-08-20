W Starych Kupiskach osobówka zderzyła się z cysterną przewożącą mleko

Osobówka zderzyła się z cysterną

Dziś (20.08) około godziny 8:00 na ulicy Ostrołęckiej w Starych Kupiskach doszło do zderzenia samochodu osobowego z cysterną przewożącą mleko.

W wyniku tego zdarzenia kierujący samochodem osobowym doznał drobnych otarć. Na miejscu strażacy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przebadany przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Nie wymagał hospitalizacji i został na miejscu zdarzenia.

Na miejscu cały czas pracują służby - jeden pas jezdni w kierunku Ostrołęki jest zablokowany.

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