Puma grasuje w Podlaskiem? Rolnik zauważył dzikie zwierzę na terenie gminy Jedwabne

Marta Szabłowska
2026-08-19 14:08

Podczas prac polowych na terenie gminy Jedwabne rolnik miał zauważyć pumę. Według jego relacji sylwetka zwierzęcia wskazywała wyraźnie na pumę. Zgłoszenie nie zostało jednak dotąd potwierdzone, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że w okolicy rzeczywiście pojawiło się to zwierzę. Jednak mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności.

Las mieszany jesienią z kolorowymi liśćmi w gminie Jedwabne. O rzekomym pojawieniu się pumy przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Rolnik zauważył zwierzę podczas prac polowych. Według jego relacji była to puma

Podczas prac polowych, w lesie nieopodal obrębu miejscowości Bronaki-Olki - Janczewko, rolnik zauważył duże drapieżne zwierzę. Jak przekazał nam burmistrz Jedwabnego, Adam Niebrzydowski, z relacji rolnika wynika, że była to puma. Sylwetka i charakterystyczny zarys jednoznacznie wskazuje właśnie na to zwierzę.

Zwierzę było widziane z odległości około 100 metrów, po chwili spłoszone - uciekło. 

O sprawie poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w BiałymstokuZarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży i policję.

Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia, że obserwowanym zwierzęciem rzeczywiście była puma. Na razie nie ma żadnego zdjęcia czy nagrania, które pozwalałyby zweryfikować zwierzę.

Mieszkańcy są proszeni o ostrożność

W związku ze zgłoszeniem mieszkańcy powinni zachować ostrożność i przede wszystkim - nie podejmować samodzielnych prób odnalezienia zwierzęcia. Warto również zrezygnować z niepotrzebnych wypraw do lasu do czasu wyjaśnienia zgłoszenia.

Warto pamiętać również o tym, że takie zwierzę może się przemieszczać na znaczne odległości, więc obecnie może znajdować się w innym miejscu.

Co zrobić w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia?

Najważniejsze - należy zachować spokój i zwiększyć dystans. Nie należy:

  • uciekać w panice ani wykonywać gwałtownych ruchów,
  • podchodzić do zwierzęcia,
  • próbować go przeganiać,
  • próbować robić zdjęć z bliskiej odległości.

W przypadku natknięcia się na dzikie zwierzę należy przekazać informację odpowiednim służbom

Dodajmy, że to już kolejny taki przypadek w Polsce. W ostatnim czasie na Dolnym Śląsku pumę uchwyciła fotopułapka. 

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