Puma grasuje w Podlaskiem? Rolnik zauważył dzikie zwierzę na terenie gminy Jedwabne

Rolnik zauważył zwierzę podczas prac polowych. Według jego relacji była to puma

Podczas prac polowych, w lesie nieopodal obrębu miejscowości Bronaki-Olki - Janczewko, rolnik zauważył duże drapieżne zwierzę. Jak przekazał nam burmistrz Jedwabnego, Adam Niebrzydowski, z relacji rolnika wynika, że była to puma. Sylwetka i charakterystyczny zarys jednoznacznie wskazuje właśnie na to zwierzę.

Zwierzę było widziane z odległości około 100 metrów, po chwili spłoszone - uciekło.

O sprawie poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży i policję.

Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia, że obserwowanym zwierzęciem rzeczywiście była puma. Na razie nie ma żadnego zdjęcia czy nagrania, które pozwalałyby zweryfikować zwierzę.

Mieszkańcy są proszeni o ostrożność

W związku ze zgłoszeniem mieszkańcy powinni zachować ostrożność i przede wszystkim - nie podejmować samodzielnych prób odnalezienia zwierzęcia. Warto również zrezygnować z niepotrzebnych wypraw do lasu do czasu wyjaśnienia zgłoszenia.

Warto pamiętać również o tym, że takie zwierzę może się przemieszczać na znaczne odległości, więc obecnie może znajdować się w innym miejscu.

Co zrobić w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia?

Najważniejsze - należy zachować spokój i zwiększyć dystans. Nie należy:

uciekać w panice ani wykonywać gwałtownych ruchów,

podchodzić do zwierzęcia,

próbować go przeganiać,

próbować robić zdjęć z bliskiej odległości.

W przypadku natknięcia się na dzikie zwierzę należy przekazać informację odpowiednim służbom.

Dodajmy, że to już kolejny taki przypadek w Polsce. W ostatnim czasie na Dolnym Śląsku pumę uchwyciła fotopułapka.

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