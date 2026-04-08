Przejazd kolejowy w Alei Piłsudskiego w Łomży został zamknięty. Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Zamknięty przejazd w Alei Piłsudskiego - utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK

Od dziś (8.04) przez kilka tygodni łomżyńscy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami spowodowanymi rewitalizacją linii kolejowej między Łomżą a Śniadowem. Dziś z ruchu wyłączony został przejazd kolejowo-drogowy w Alei Piłsudskiego.

Kierowcy muszą korzystać z ulic Sikorskiego i Pileckiego.

W związku z wyłączeniem przejazdu zmieniona została organizacja komunikacji miejskiej. Inaczej jeżdżą autobusy linii numer 1, 3, 5 i 13. Autobusy zostały skierowane na ulicę Pileckiego.

W okresie obowiązywania objazdów nieczynne będą przystanki autobusowe:

przystanek nr 56 – Al. Piłsudskiego Przejazd Kolejowy 14,

przystanek nr 57 – Al. Piłsudskiego JYSK 13,

przystanek nr 58 – Al. Piłsudskiego Eskulap 16.

Ile dokładnie potrwają utrudnienia?

Według planów PKP PLK prace na kawałku Al. Piłsudskiego i w jej pobliżu potrwają do 22 maja. W tym czasie wykonane zostaną: nawierzchnia przejazdu, prace torowe i prace związane z zabudową urządzeń przejazdowych.

Kolejne kolejowe utrudnienia w Łomży

Do czasu uruchomienia pierwszych, po ponad 30 latach, pociągów musimy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Po wykonaniu niezbędnych prac na Alei Piłsudskiego, drogowcy ponownie wejdą na kawałek ulicy Poznańskiej. Przejazd kolejowy na Poznańskiej ma zostać zamknięty w dniach 25 maja - 19 czerwca.

Kiedy ruszą pociągi w Łomży?

Pierwszy pociąg ma odjechać z Łomży w drugiej połowie czerwca. W pierwszym etapie zyskamy połączenie kolejowe z między innymi Białymstokiem i Olsztynem. W kolejnym etapie - z Warszawą. Docelowo mamy mieć 13 kursów każdego dnia.

