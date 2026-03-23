Przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej w Łomży zostanie zamknięty. Kierowców czekają utrudnienia

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Poznańskiej w Łomży - utrudnienia

25 marca, czyli już w najbliższą środę, zamknięty zostanie przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej w Łomży. Ma to związek z pracami budowlanymi na linii kolejowej nr 49 między Śniadowem a Łomżą. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami.

Kierowców czekają objazdy m.in. ulicami Pileckiego i Strusią. Inaczej pojadą też autobusy MPK. Chodzi o linie autobusowe numer 2, 4, 12 i 18.

Linia nr 2 i 4 : Autobusy z ul. Poznańskiej zjadą na objazd ulicami Akademicką oraz Al. Piłsudskiego (w obu kierunkach), po czym wrócą na swoje stałe trasy

: Autobusy z ul. Poznańskiej zjadą na objazd ulicami Akademicką oraz Al. Piłsudskiego (w obu kierunkach), po czym wrócą na swoje stałe trasy Linia nr 4 : Czasowo zawieszone zostaje kursowanie do ogródków działkowych przy ul. Szosa do Mężenina

: Czasowo zawieszone zostaje kursowanie do ogródków działkowych przy ul. Szosa do Mężenina Linia nr 18 : Pojedzie objazdem przez ul. Strusią w kierunku ul. Akademickiej (obowiązuje w obie strony)

: Pojedzie objazdem przez ul. Strusią w kierunku ul. Akademickiej (obowiązuje w obie strony) Obsługa przystanków: Przystanki Al. Legionów PREFBET 10, PIEKARNIA 09 oraz PIŁSUDSKIEGO 08 obsługiwać będzie wyłącznie linia nr 12 oraz wybrane kursy linii nr 2 (oznaczone literą „K”, jadące przez ul. Kraska)

Autor: MPK w Łomży/ Materiały prasowe

Przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej zostanie otwarty tuż przed świętami - popołudniu 3 kwietnia.

Kolejne utrudnienia w Łomży

Niestety, to nie koniec utrudnień związanych z budową kolei w naszym mieście. Już niebawem ponownie zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Alei Piłsudskiego. Tu prace zaplanowano w dniach 8 kwietnia - 22 maja.

Po otwarciu przejazdu na Piłsudskiego ponownie zamknięty zostanie przejazd na Poznańskiej. Ma to nastąpić w dniach 25 maja - 19 czerwca.

Pierwsze pociągi w Łomży - kiedy?

Za kilka miesięcy Łomża zyska połączenie kolejowe między innymi z Białymstokiem i Olsztynem. Pierwszy pociąg ma odjechać z Łomży w drugiej połowie czerwca. Z kolei połączenie z Warszawą ma być dostępne w marcu 2027 roku.

Według planów mamy mieć 9 kursów pociągów dalekobieżnych - Warszawa (5), Białystok (2) i Olsztyn (2). W planach są także dodatkowe kursy obsługiwane przez Polregio. W sumie mieszkańcy Łomży będą mieli 13 kursów każdego dnia.

