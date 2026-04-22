Pościg, 3 uszkodzone radiowozy i 2 policjantów zabranych na badania! Trasa S61 pod Łomżą zablokowana

Marta Szabłowska
2026-04-22 10:40

W wyniku policyjnego pościgu na trasie S61 pod Łomżą uszkodzone zostały 3 nieoznakowane radiowozy, a 2 policjantów trafiło do szpitala na badania. Kierowca jadący ekspresówką nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Do zdarzenia doszło dziś (22.04) na wysokości Chomentowa.

Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Pościg i uszkodzone radiowozy na S61

Na trasie S61 pod Łomżą doszło do kolejnego zdarzenia. Dziś (22.04) rano, na wysokości Chomentowa w kierunku Suwałk, po policyjnym pościgu uszkodzone zostały 3 nieoznakowane radiowozy, a 2 policjantów zostało zabranych do szpitala na badania. 

Jak przekazała nam Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, do zdarzenia doszło w wyniku niezatrzymania się kierowcy do kontroli. Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. 

Na ten moment policja nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Trasa Via Baltica w kierunku Suwałk jest zablokowana, a samochody są kierowane objazdem przez Śniadowo.

