Pierwszy przejazd pociągu z Ostrołęki do Łomży już w najbliższą sobotę! Bilety za złotówkę i atrakcje dla całych rodzin

Kolej wraca do Łomży - pierwsze kursy już w tym tygodniu

Kilka dni dzieli nas od powrotu kolei do naszego miasta. Pierwsze pociągi pasażerskie wyjadą z Łomży już w najbliższy weekend. Pierwsze składy w kierunku Białegostoku i Olsztyna odjadą w niedzielę, 14 czerwca, natomiast wielkie otwarcie inwestycji odbędzie się dzień wcześniej, w sobotę, 13 czerwca.

Otwarcie, wyczekiwanej przez wielu mieszkańców Łomży i regionu, inwestycji rozpocznie specjalny przejazd z Ostrołęki do Łomży. Pociąg wyjedzie z Ostrołęki o 10:00, a w Łomży pojawi się pół godziny później.

Bilety można będzie kupić za symboliczną złotówkę. Będą dostępne od 10 czerwca za pośrednictwem systemu sprzedażowego POLREGIO, a także na pokładzie pociągu. Będzie dostępnych 140 biletów.

Kurs powrotny z Łomży do Ostrołęki zaplanowano na godzinę 13:30.

Powrót kolei - atrakcje towarzyszące

Regionalny przewoźnik informuje, że podróżni korzystający z sobotniego połączenia Ostrołęka-Łomża będą mogli odwiedzić stoiska POLREGIO i innych kolejowych spółek na rynku w Łomży. Już od godziny 10:00 dostępna będzie specjalna strefa relaksu i atrakcje dla całych rodzin.

Regionalne połączenia

W dni robocze na trasie z Białegostoku do Łomży kursować będą 4 pary pociągów POLREGIO, z kolei w weekendy - 3 pary. Dwa z tych kursów zostaną wydłużone, aby zapewnić podróżnym bezpośredni dojazd z Białegostoku do Ostrołęki.

Składy do Łomży będą odjeżdżały z Białegostoku o godz. 5:40 (tylko w dni robocze), 11:05, 16:05 i 19:50. Warto mieć na uwadze, że pierwsze trzy z nich ominą przystanki na odcinku Białystok Zielone Wzgórza – Łapy. Z kolei pociągi z godz. 11:05 i 16:05 pozwolą na dotarcie do Ostrołęki, skąd pasażerowie mogą kontynuować podróż w kierunku Olsztyna. Na reaktywowanej trasie zaczną funkcjonować nowe przystanki: Łomża, Konarzyce oraz Koziki, które zostaną objęte promocyjną ofertą „Taryfa Podlaska” - przekazuje Karol Jakubowski, rzecznik prasowy POLREGIO S.A..

Czas przejazdu pociągiem między Łomżą a Białymstokiem wyniesie około godziny i 30 minut, natomiast podróż z Łomży do Olsztyna potrwa 2 godziny i 20 minut. Podczas kwietniowej wizyty w Łomży wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak zapowiedział, że w przyszłym roku podróż do stolicy województwa ma zostać skrócona do 65-70 minut.

Warto przypomnieć, że bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą zyskamy za około rok. Niewykluczone, że stanie się to nieco wcześniej.

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