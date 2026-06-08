Dni Łomży 2026 już w tym tygodniu! Przed nami dwa koncertowe wieczory. Znamy szczegółowy harmonogram

Dni Łomży 2026 już w najbliższy weekend - program

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne Dni Łomży. Podobnie jak w ubiegłym roku czekają nas dwa duże koncertowe wydarzenia. W tym roku dni miasta połączą nowoczesne brzmienia hip-hopowe z polską muzyką taneczną.

W ramach Dni Łomży na muszli koncertowej odbędą się Young Łomża Festiwal dla młodzieży i koncert główny dla wszystkich chętnych. Young Łomża Festiwal odbędzie się w piątek, a koncert główny w sobotę. Z kolei na niedzielę zaplanowano Senioradę Plus.

PIĄTEK, 12 czerwca - Young Łomża Festiwal

18:00 - LORDOFON

19:00 - O.S.T.R.

20:00 - ASSTER

21:00 - YOUNG IGI

22:00 - AVI

SOBOTA, 13 czerwca - koncert główny

19:00 - MEGI

20:00 - VERDIS

21:00 - PIĘKNI I MŁODZI

22:00 - BOYS

i Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

i Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

Dni Łomży również dla seniorów

Tegoroczna urodzinowa niedziela będzie poświęcona seniorom. 14 czerwca na Starym Rynku odbędzie się "Seniorada Plus - III Edycja Międzypokoleniowa". W programie występy muzyczne i wokalne oraz pokazy taneczne. Początek o godzinie 13:00.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]