Dni Łomży 2026 już w tym tygodniu! Przed nami dwa koncertowe wieczory. Znamy szczegółowy harmonogram

Marta Szabłowska
2026-06-08 13:08

Już za kilka dni będziemy hucznie świętować kolejne urodziny naszego miasta. Na tegoroczne Dni Łomży zaplanowano przede wszystkim dwa koncertowe wieczory na muszli, a także Senioradę Plus. Dni Łomży rozpoczną się 12 czerwca, czyli już w najbliższy piątek. Poniżej szczegółowy program.

Dni Łomży 2026 już w tym tygodniu. Przed nami dwa koncertowe wieczory. Program wydarzenia

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Autor: Marta Szabłowska

Dni Łomży 2026 już w najbliższy weekend - program

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne Dni Łomży. Podobnie jak w ubiegłym roku czekają nas dwa duże koncertowe wydarzenia. W tym roku dni miasta połączą nowoczesne brzmienia hip-hopowe z polską muzyką taneczną.

W ramach Dni Łomży na muszli koncertowej odbędą się Young Łomża Festiwal dla młodzieży i koncert główny dla wszystkich chętnych. Young Łomża Festiwal odbędzie się w piątek, a koncert główny w sobotę. Z kolei na niedzielę zaplanowano Senioradę Plus.

PIĄTEK, 12 czerwca - Young Łomża Festiwal

  • 18:00 - LORDOFON
  • 19:00 - O.S.T.R.
  • 20:00 - ASSTER
  • 21:00 - YOUNG IGI
  • 22:00 - AVI

SOBOTA, 13 czerwca - koncert główny

  • 19:00 - MEGI
  • 20:00 - VERDIS
  • 21:00 - PIĘKNI I MŁODZI
  • 22:00 - BOYS
Dni Łomży - Young Łomża Festiwal

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Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe
Dni Łomży - koncert główny

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Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

Dni Łomży również dla seniorów

Tegoroczna urodzinowa niedziela będzie poświęcona seniorom. 14 czerwca na Starym Rynku odbędzie się "Seniorada Plus - III Edycja Międzypokoleniowa". W programie występy muzyczne i wokalne oraz pokazy taneczne. Początek o godzinie 13:00.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]

koncerty
Muszla koncertowa
O.S.T.R.
piękni i młodzi
łomża
Young IGI
Boys