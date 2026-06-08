Dni Łomży 2026 już w tym tygodniu! Przed nami dwa koncertowe wieczory. Znamy szczegółowy harmonogram

Dni Łomży 2026 już w najbliższy weekend - program
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne Dni Łomży. Podobnie jak w ubiegłym roku czekają nas dwa duże koncertowe wydarzenia. W tym roku dni miasta połączą nowoczesne brzmienia hip-hopowe z polską muzyką taneczną.
W ramach Dni Łomży na muszli koncertowej odbędą się Young Łomża Festiwal dla młodzieży i koncert główny dla wszystkich chętnych. Young Łomża Festiwal odbędzie się w piątek, a koncert główny w sobotę. Z kolei na niedzielę zaplanowano Senioradę Plus.
PIĄTEK, 12 czerwca - Young Łomża Festiwal
- 18:00 - LORDOFON
- 19:00 - O.S.T.R.
- 20:00 - ASSTER
- 21:00 - YOUNG IGI
- 22:00 - AVI
SOBOTA, 13 czerwca - koncert główny
- 19:00 - MEGI
- 20:00 - VERDIS
- 21:00 - PIĘKNI I MŁODZI
- 22:00 - BOYS
Dni Łomży również dla seniorów
Tegoroczna urodzinowa niedziela będzie poświęcona seniorom. 14 czerwca na Starym Rynku odbędzie się "Seniorada Plus - III Edycja Międzypokoleniowa". W programie występy muzyczne i wokalne oraz pokazy taneczne. Początek o godzinie 13:00.
Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]