Policja weszła na imprezę. Zaginione nastolatki. Zatrzymano czterech mężczyzn

Policjanci odnaleźli w mieszkaniu dwie zaginione nastolatki w wieku 15 i 16 lat.

Poszukiwania dziewczyn prowadziły jednostki z Ostrołęki i Białegostoku.

Jeden z uczestników imprezy był poszukiwany za niezapłaconą grzywnę.

Działania funkcjonariuszy rozpoczęły się po otrzymaniu informacji o zaginięciu 15-letniej mieszkanki Ostrołęki. Kryminalni ustalili, że dziewczyna może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Łomży. Pod wskazanym adresem policjanci zastali sześć osób uczestniczących w imprezie. Były wśród nich dwie nastolatki w wieku 15 i 16 lat. Sprawdzenie ich danych wykazało, że obie od kilku dni figurowały jako zaginione. Poszukiwania prowadziły jednostki policji z Ostrołęki oraz Białegostoku.

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Starszą z dziewczyn przekazano ojcu, który przyjechał na miejsce. Natomiast 15-latka została przewieziona do Policyjnej Izby Dziecka w Białymstoku.

Jeden poszukiwany, trzech z narkotykami

Podczas legitymowania uczestników imprezy wyszło również na jaw, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany przez sąd. 19-latek nie zapłacił grzywny w wysokości 150 zł, zasądzonej w związku z wykroczeniem dotyczącym kradzieży. W konsekwencji najbliższe trzy dni spędzi w zakładzie karnym.

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Na tym interwencja się nie zakończyła. Przy trzech pozostałych mężczyznach policjanci znaleźli zielony susz. Badanie potwierdziło, że była to marihuana. Zatrzymani mają 17, 19 i 20 lat. Noc spędzili w policyjnych celach, a następnie mają usłyszeć zarzuty posiadania środków odurzających. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.