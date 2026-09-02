Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy SP1 w Łomży oficjalnie otwarte!

Nowy kompleks sportowy przy SP1 w Łomży już otwarty

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży powstał nowoczesny kompleks sportowy, który został już oficjalnie otwarty. Nowa infrastruktura ma poprawić warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a także stworzyć uczniom, i nie tylko, przestrzeń do aktywnego spędzania czasu.

W ramach inwestycji wybudowano boisko piłkarskie o wymiarach 56 × 26 metrów z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Obiekt uzupełniają: 200-metrowa, trzytorowa bieżnia poliuretanowa, 80-metrowa bieżnia prosta oraz skocznia do skoku w dal z 40-metrowym rozbiegiem i piaskownicą.

Kompleks wyposażono także w oświetlenie LED, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i utwardzone dojścia. Teren wokół obiektu został zagospodarowany i obsiany trawą.

Komfortowy w-f i ulga dla uczniów

Na nową infrastrukturę sportową z niecierpliwością czekali nauczyciele wychowania fizycznego. Nowy obiekt otwiera nowe możliwości prowadzenia zajęć wuefu. Z kolei dla uczniów SP1 to przede wszystkim ulga, ponieważ nie muszą już korzystać z Orlika przy ulicy Katyńskiej.

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Koszty boiska podzielone na trzy

Inwestycja kosztowała 3,5 miliona złotych. Na jej realizację pozyskano łącznie 1,46 mln zł dofinansowania - po 730 tys. zł z budżetów województwa podlaskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resztę dołożył łomżyński samorząd.

Obiekt otwarty dla wszystkich chętnych

Z nowego obiektu mogą korzystać nie tylko uczniowie podstawówki, ale również wszyscy chętni.

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