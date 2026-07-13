Zderzenie osobówki z hulajnogą elektryczną w Łomży. Jedna osoba trafiła do szpitala

Zderzenie osobówki i hulajnogi elektrycznej w Łomży

Dziś (13.07) około 15:00 w Łomży doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Reymonta z Aleją Piłsudskiego.

Z ustaleń policji wynika, że jadąca Aleją Piłsudskiego kobieta, skręcając w lewo w ulicę Reymonta, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie, jadącemu ścieżką rowerową na hulajnodze.

W wyniku tego zdarzenia do szpitala na badania trafił, kierujący hulajnogą, mężczyzna.

Na miejscu cały czas pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym wjazdem w ulicę Reymonta.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres [email protected]. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!