Zderzenie osobówki z hulajnogą elektryczną w Łomży. Jedna osoba trafiła do szpitala

Marta Szabłowska
2026-07-13 15:16

Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Piłsudskiego. Są utrudnienia w ruchu.

Srebrny radiowóz z napisem Policja na drzwiach. O wypadku hulajnogi i auta w Łomży przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Zderzenie osobówki i hulajnogi elektrycznej w Łomży

Dziś (13.07) około 15:00 w Łomży doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Reymonta z Aleją Piłsudskiego.

Z ustaleń policji wynika, że jadąca Aleją Piłsudskiego kobieta, skręcając w lewo w ulicę Reymonta, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie, jadącemu ścieżką rowerową na hulajnodze. 

W wyniku tego zdarzenia do szpitala na badania trafił, kierujący hulajnogą, mężczyzna

Na miejscu cały czas pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym wjazdem w ulicę Reymonta

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