Finał Łomżyńskich Wakacji 2026. Wiemy, jak można pożegnać tegoroczne wakacje!

Zakończenie Łomżyńskich Wakacji

Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Łomży można będzie je pożegnać aktywnie. Już w najbliższą niedzielę (30.08) w Parku Jana Pawła II odbędzie się "Zakończenie Łomżyńskich Wakacji". Przygotowano sporo różnych atrakcji.

Między godziną 15:00 a 19:00 na parkingu przy Parku Wodnym oraz w Letnim Parku Zabaw czekać będzie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To między innymi: turniej koszykówki 3x3, wyścig gokartami, ścianka wspinaczkowa, pokazy kickboxingu, ćwiczenia motoryczne, przejazdy konne, warsztaty kreatywne czy gry i łamigłówki.

Nie zabraknie również muzyki i tańca. W programie: występy, pokazy taneczne i Strefa Muzyczna Pracowni Muzyki Estradowej Voice & Music.

Letni Park Zabaw za darmo i plenerowa dyskoteka

Dodatkową atrakcją pożegnania wakacji będzie bezpłatny Letni Park Zabaw. 30 sierpnia będzie można korzystać z niego za darmo między 9:00 a 20:00.

Na wieczór zaplanowano dodatkową atrakcję - plenerową dyskotekę, która będzie tanecznym finałem tegorocznych wakacji. Dyskoteka ruszy o 19:00 i potrwa do 22:00. Udział mogą wziąć wszyscy chętni.

Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

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