Łomżyńska Noc Kabaretowa 2026 już za kilka dni. Sprawdź, kto wystąpi w tym roku!

Łomżyńska Noc Kabaretowa już w najbliższy weekend - kto wystąpi?

Już w najbliższą sobotę (11.07) w Łomży odbędzie się kolejna edycja Łomżyńskiej Nocy Kabaretowej. Miasto zapowiada potężną dawkę humoru, błyskotliwych skeczy i świetnej atmosfery. Wszystko będzie działo się na Starym Rynku, a wstęp na to wydarzenie jest wolny.

W tym roku podczas Łomżyńskiej Nocy Kabaretowej wystąpią: Kabaret Trzecia Strona Medalu, Marcin Daniec i Formacja Chatelet. Każdy z zaproszonych gości zaprezentuje własny program. Sobotni wieczór zapowiada się niezwykle różnorodnie i z pewnością przypadnie do gustu zarówno miłośnikom kabaretów, jak i osobom, które po prostu chcą ciekawie spędzić czas.

Kabaret Trzecia Strona Medalu czyli powiew świeżości na polskiej scenie kabaretowej. Połączenie młodości i doświadczenia z muzyką na żywo, przy akompaniamencie akordeonu. To paczka facetów o satyrycznym i prześmiewczym podejściu do życia, których zainteresowanie przerodziło się w pasję [...] Marcin Daniec jest jednym z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu. Od lat święci triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Fenomen Marcina Dańca wiąże się z jego znakomitym kontaktem z publicznością, której reakcje stają się częścią programu [...] Formacja Chatelet powstała w Krakowie w 1996 roku. Od początku grupa posiada bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny styl kabaretowy. Formacja balansuje na granicy kabaretu, teatru, koncertu rockowego i stand-upu - przekazują organizatorzy.

Program Łomżyńskiej Nocy Kabaretowej 11.07

19:00 - Kabaret Trzecia Strona Medalu

- Kabaret Trzecia Strona Medalu 20:00 - Marcin Daniec

- Marcin Daniec 21:00 - Formacja Chatelet

Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

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