Gala sportów walki Fight District 3 na Stadionie Miejskim w Łomży już w sobotę!

Marta Szabłowska
2026-07-03 14:25

Takiego wydarzenia na Stadionie Miejskim w Łomży jeszcze nie było. Już w najbliższą sobotę łomżyński stadion zamieni się w arenę sportów walki. Przed nami gala Fight District 3 z udziałem polskich i zagranicznych fighterów. Zaplanowano 11 pojedynków, w tym trzy walki o pasy mistrzowskie. Szczegóły poniżej.

Pusta płyta Stadionu Miejskiego w Łomży z ciągnikiem. O szczegółach gali Fight District 3 przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Boks i K-1 na Stadionie Miejskim w Łomży czyli Fight District 3

Już 4 lipca Stadion Miejski w Łomży, po raz pierwszy w historii, stanie się wielką areną sportów walki. Na płycie łomżyńskiego stadionu odbędzie się 3. edycja gali sportów walki Fight District. Sportowe widowisko odbędzie się pod gołym niebem.

W ringu zobaczymy polskich i zagranicznych sportowców. W ramach wydarzenia zaplanowano kilkanaście pojedynków bokserskich i K-1, w tym trzy walki o pasy mistrzowskie, cztery zawodowe pojedynki K-1, a także sześć walk semi-pro. 

Walką wieczoru będzie starcie w kategorii do 70 kg, w której Dominik Dąbrowski zmierzy się z Oleksandrem Datsko.

Fight District 3 to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowali widowisko z profesjonalną oprawą świetlną i muzyczną, które ma zapewnić kibicom niezapomniane wrażenia.

Jedną z ciekawych atrakcji sobotniej gali będzie możliwość spotkania z Adamem Kownackim, polskim pięściarzem zawodowym. "Babyface" będzie gościem specjalnym gali Fight District 3. 

Gala sportów walki Fight District 3 w Łomży już w sobotę
Autor: Fight District/ Facebook

Gala Fight District 3 w Łomży - godzina i bilety

Początek bokserskich emocji na łomżyńskim stadionie zaplanowano na godzinę 19:30, a otwarcie bram nastąpi godzinę przed rozpoczęciem. W sieci nadal dostępne są bilety na to wydarzenie. Można jest zdobyć TUTAJ.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

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