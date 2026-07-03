Gala sportów walki Fight District 3 na Stadionie Miejskim w Łomży już w sobotę!

Boks i K-1 na Stadionie Miejskim w Łomży czyli Fight District 3

Już 4 lipca Stadion Miejski w Łomży, po raz pierwszy w historii, stanie się wielką areną sportów walki. Na płycie łomżyńskiego stadionu odbędzie się 3. edycja gali sportów walki Fight District. Sportowe widowisko odbędzie się pod gołym niebem.

W ringu zobaczymy polskich i zagranicznych sportowców. W ramach wydarzenia zaplanowano kilkanaście pojedynków bokserskich i K-1, w tym trzy walki o pasy mistrzowskie, cztery zawodowe pojedynki K-1, a także sześć walk semi-pro.

Walką wieczoru będzie starcie w kategorii do 70 kg, w której Dominik Dąbrowski zmierzy się z Oleksandrem Datsko.

Fight District 3 to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowali widowisko z profesjonalną oprawą świetlną i muzyczną, które ma zapewnić kibicom niezapomniane wrażenia.

Jedną z ciekawych atrakcji sobotniej gali będzie możliwość spotkania z Adamem Kownackim, polskim pięściarzem zawodowym. "Babyface" będzie gościem specjalnym gali Fight District 3.

Autor: Fight District/ Facebook

Gala Fight District 3 w Łomży - godzina i bilety

Początek bokserskich emocji na łomżyńskim stadionie zaplanowano na godzinę 19:30, a otwarcie bram nastąpi godzinę przed rozpoczęciem. W sieci nadal dostępne są bilety na to wydarzenie. Można jest zdobyć TUTAJ.

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