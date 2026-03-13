Osadzeni z Zakładu Karnego będą pomagać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży

Osadzeni będą pracować w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży

Władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i Zakładu Karnego w Czerwonym Borze podpisały dziś umowę o współpracy. Na jej mocy kilku osadzonych z Zakładu Karnego będzie nieodpłatnie wykonywać prace porządkowe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście.

Dodatkowe ręce do pracy i resocjalizacja skazanych

Dla łomżyńskiego MOSIR-u część prac wykonywanych przez osadzonych oznacza przede wszystkim duże wsparcie i oszczędności. Z kolei dla osadzonych to przygotowanie do opuszczenia Zakładu Karnego.

MOSiR liczy na wsparcie osadzonych od poniedziałku do piątku. Praca będzie odbywała się pod okiem pracowników ośrodka.

Liczymy na 8 skazanych, tak żebyśmy mogli mieć codziennie 4 osoby do pomocy. To nam da 4 etaty miesięcznie, a przypomnę, że minimalne wynagrodzenie to teraz 5800 złotych, więc to będzie ogromne wsparcie dla nas. Jak wiadomo mamy bardzo dużo obiektów do opieki na terenie miasta, to stadion, bulwary, orlik, Letni Park Zabaw czy Otwarte Strefy Aktywności - mówiła dziś Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

Nasi osadzeni wspomogą społeczeństwo lokalne, to jest bardzo ważne. Osadzeni w całej Polsce wspomagają samorządy lokalne, instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe. My też to robimy od kilku lat. Z tej pracy skorzystają mieszkańcy Łomży i okolic, a nasi osadzeni będą lepiej przygotowani do wyjścia na wolność. Tu są same korzyści - mówił Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

Praca osadzonych w MOSiR

MOSiR zapewni osadzonym transport, ubezpieczenie NNW czy szkolenie BHP. Z kolei osadzeni za swoją pracę nie będą otrzymywać wynagrodzenia.

Umowa o współpracy będzie obowiązywała do końca roku, ale niewykluczone, że zostanie przedłużona.

