"Orzeł" wyląduje w Łomży! Przy SP9 powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie

Przy SP9 w Łomży powstanie nowe boisko

Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży powstanie nowa infrastruktura sportowa. Będzie to pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, trybunami i zapleczem szatniowym.

Budowa nowego obiektu ma kosztować około 12 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu "Orły" wręczył dziś osobiście minister sportu, Jakub Rutnicki.

To są bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało. To są boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią, z oświetleniem i z całym zapleczem sanitarno-szatniowym właśnie po to, by dziewczęta i chłopcy mogli trenować przez cały rok i mogli rozwijać swoje sportowe pasje. Sport to jest inwestycja w nas wszystkich i proszę, żeby ten obiekt był otwarty dla każdego - mówił dziś minister sportu, Jakub Rutnicki.

Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli zrealizować długo oczekiwaną inwestycję. W Łomży brakuje takiego dodatkowego pełnowymiarowego boiska i zapewniam, że to miejsce będzie otwarte dla wszystkich, żeby tutaj budować relacje i wzmacniać swoje umiejętności sportowe. Dostałem zapewnienie od pani dyrektor Anety Olszak, że te bramy będą otwarte, więc wszyscy będą mogli korzystać z tej infrastruktury - mówił prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.

Nie tylko boisko piłkarskie

Nowa infrastruktura sportowa przy łomżyńskiej dziewiątce to nie tylko budowa boiska piłkarskiego. Miasto planuje także budowę boiska do piłki siatkowej czy ręcznej, jak również boiska dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami.

Ze środków własnych miasta powstaną też m.in.: bieżnia lekkoatletyczna, skocznie do skoku w dal i wzwyż, siłownia plenerowa czy ścieżka sensoryczna.

Oprócz tego, ze powstanie tu to pełnowymiarowe boisko, powstanie też cały kompleks sportowo-rekreacyjny. Znajdzie się tu również boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Ważna dla nas też jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, dlatego będzie jeszcze dodatkowe boisko, które będzie odpowiednio dostosowane - mówił dziś wiceprezydent Łomży, Piotr Serdyński.

Kiedy budowa nowej infrastruktury sportowej w Łomży?

Przetarg na wykonanie inwestycji ma zostać ogłoszony niebawem. Władze miasta liczą na to, że nowa infrastruktura sportowa w mieście będzie gotowa za kilka miesięcy.

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