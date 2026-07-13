ŁKS Łomża zagra z Reprezentacją Artystów Polskich. Mecz już za kilka dni!

ŁKS Łomża vs Reprezentacja Artystów Polskich

Nie lada gratka czeka fanów piłki nożnej z Łomży i regionu. Już za kilka dni Łomżyński Klub Sportowy na własnym boisku podejmie Reprezentację Artystów Polskich. Spotkanie będzie kolejnym elementem obchodów 100-lecia klubu.

W drużynie RAP zagrają sportowcy, aktorzy czy muzycy. Co ciekawe po biało-czerwonej stronie, oprócz obecnych zawodników, zobaczymy również Rafała Boguskiego, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej i wychowanka łomżyńskiego klubu.

Zbliżające się spotkanie ma przede wszystkim uświetnić obchody stulecia Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Co warto podkreślić, to jedno z wielu wydarzeń, które odbywają się z inicjatywy naszego Klubu i są związane z okrągłą rocznicą powstania biało-czerwonych. Równocześnie chcemy budować klimat i rodzinną atmosferę wokół piłki nożnej. Niedzielny mecz to dowód na to, że sport może łączyć – niezależnie od wielu czynników – wskazuje Prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego Tomasz Bałdyga.

Dodatkowe atrakcje na stadionie

Mecz ŁKS Łomża vs RAP odbędzie się w niedzielę, 19 lipca. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 16:00. Ale to nie wszystko. Klub zaplanował atrakcje towarzyszące - trening z zawodnikami Łomżyńskiego Klubu Sportowego, dmuchańce, bańki mydlane, malowanie twarzy i tatuaże, strefa gastronomiczna czy tor paintballowy.

Niedzielne wydarzenie będzie również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień związanych z jubileuszem Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Odbierz wejściówkę na mecz

Wstęp na niedzielne spotkanie jest bezpłatny, ale trzeba mieć wejściówkę. Można ją odebrać w klubowym biurze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Autor: ŁKS Łomża/ Facebook

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]