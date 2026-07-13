To tutaj będą się teraz odbywać śluby cywilne w Łomży ZDJĘCIA

Marta Szabłowska
2026-07-13 13:16

Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przeniósł się do nowej lokalizacji - do zabytkowego Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło. Nowe miejsce zapewnia mieszkańcom nie tylko wygodniejszą obsługę, ale również przyszłym małżonkom - bardziej elegancką oprawę ślubu. Ceremonia może odbywać się zarówno w budynku Domku Pastora, jak i w jego ogródku. Szczegóły poniżej.

Elegancka sala ślubów w łomżyńskim Domku Pastora. O nowej siedzibie USC przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

Urząd Stanu Cywilnego już w Domku Pastora 

Od dziś (13.07) sprawy urzędowe związane z aktami urodzeń, małżeństw czy zgonów można załatwiać w nowym miejscu. Urząd Stanu Cywilnego w Łomży został przeniesiony z ratusza do zabytkowego Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.

W nowym miejscu załatwimy też formalności związane ze zmianą imienia lub nazwiska, uznaniem ojcostwa czy transkrypcją zagranicznych dokumentów do polskich ksiąg.

Śluby cywilne w nowym eleganckim miejscu

Domek Pastora został przystosowany do pełnienia nowych funkcji, a taką jest również zawieranie małżeństw. Przyszli małżonkowie mają teraz do dyspozycji elegancką i klimatyczną przestrzeń. Ale co ciekawe, śluby cywilne mogą być też zawierane nie tylko w sali ślubów, ale również na zewnątrz - w ogródku Domku Pastora od strony muszli koncertowej. 

To tutaj będą się teraz odbywać śluby cywilne w Łomży ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

urząd stanu cywilnego
ślub
łomża
urząd
ślub cywilny
Urząd Miasta