To tutaj będą się teraz odbywać śluby cywilne w Łomży ZDJĘCIA

Urząd Stanu Cywilnego już w Domku Pastora

Od dziś (13.07) sprawy urzędowe związane z aktami urodzeń, małżeństw czy zgonów można załatwiać w nowym miejscu. Urząd Stanu Cywilnego w Łomży został przeniesiony z ratusza do zabytkowego Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.

W nowym miejscu załatwimy też formalności związane ze zmianą imienia lub nazwiska, uznaniem ojcostwa czy transkrypcją zagranicznych dokumentów do polskich ksiąg.

Śluby cywilne w nowym eleganckim miejscu

Domek Pastora został przystosowany do pełnienia nowych funkcji, a taką jest również zawieranie małżeństw. Przyszli małżonkowie mają teraz do dyspozycji elegancką i klimatyczną przestrzeń. Ale co ciekawe, śluby cywilne mogą być też zawierane nie tylko w sali ślubów, ale również na zewnątrz - w ogródku Domku Pastora od strony muszli koncertowej.

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