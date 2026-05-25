Olbrzymi pożar pod Łomżą. W Starym Cydzynie paliły się warsztat, garaż i dom. Ogień został wstępnie opanowany ZDJĘCIA

Olbrzymi pożar warsztatu w Starym Cydzynie pod Łomżą

Po około 3 godzinach pożar w Starym Cydzynie został wstępnie opanowany, ale nadal trwa akcja gaśnicza - przekazał nam Paweł Leszczyński z łomżyńskiej straży pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej z całego regionu. Działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Pożar wybuchł po godzinie 15:00 w warsztacie samochodowym w Starym Cydzynie. Ogniem zostały objęte również budynek mieszkalny i garaż. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości, również z Łomży.

Służby musiały ewakuować kilkadziesiąt osób na bezpieczną odległość, a także trzy psy, w tym jednego z palącego się obiektu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

5

Służby będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.