Łomża. Będzie kolejna podwyżka opłat za odpady. Może wynieść 3,20 zł i 4 zł

Łomża. Szykuje się kolejna podwyżka opłat za odpady

Szykuje się kolejna podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łomży. Mieszkańcy Łomży mogą zapłacić 3,20 zł albo 4 zł więcej za osobę miesięcznie. Proponowana podwyżka w wysokości 3,20 zł dotyczy mieszkańców bloków, a 4 zł - mieszkańców domów jednorodzinnych.

Winne temu są rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Jak tłumaczy Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego w Łomży "to działanie wymuszone przez realne uwarunkowania ekonomiczne oraz zmiany systemowe, na które samorząd nie ma bezpośredniego wpływu".

Miasto Łomża, podobnie jak wiele samorządów w całej Polsce, mierzy się z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W ostatnich latach znacząco wzrosły ceny energii elektrycznej, paliw, usług serwisowych, części zamiennych oraz koszty pracy. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami musi się bilansować – oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców powinny pokrywać rzeczywiste koszty jego funkcjonowania - tłumaczy Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego w Łomży.

System kaucyjny - obciąża samorząd

Jednym z problemów jest wprowadzony w Polsce system kaucyjny, który bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Opakowania objęte kaucją zostały bowiem wyłączone z systemu komunalnego, co oznacza mniejsze przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, które dotychczas częściowo rekompensowały koszty zagospodarowania innych frakcji odpadów - dodaje Sylwia Marciniak.

Niski recykling, mniej osób płacących za śmieci

Kolejnymi problemami związanymi z brakiem bilansowania się systemu, na które zwraca uwagę ratusz, to mniejsza liczba osób faktycznie płacących za odbiór odpadów niż wynikałoby to z liczby osób zamieszkujących Łomżę. Chodzi również o niski poziom recyklingu i zbyt duży udział odpadów zmieszanych.

Na zaproponowane zmiany opłat wpływ ma także wynik przeprowadzonego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych. Złożone oferty okazały się wyższe niż poprzednio - przekazuje ratusz.

Warto podkreślić, że podwyżka nie jest celem samym w sobie, lecz koniecznością wynikającą z obiektywnych czynników. Jednocześnie samorząd Łomży będzie kontynuował działania informacyjne i edukacyjne, promujące prawidłową segregację odpadów. To właśnie większe zaangażowanie mieszkańców w selektywną zbiórkę oraz rzetelne składanie deklaracji stanowi najskuteczniejszą drogę do ograniczania kosztów systemu w przyszłości - przekazuje Sylwia Marciniak.

To kolejna podwyżka opłat w ostatnim czasie

Ostatnia podwyżka opłat miała miejsce rok temu. Wtedy opłaty wzrosły o 1,80 zł i 2 zł. Teraz może być dwa razy większa.

Mieszkaniec bloku może zapłacić nie 22,80 zł a 26 zł, z kolei mieszkaniec domu jednorodzinnego zapłaci nie 31 zł, a 35 zł.

Czy opłaty za odpady w Łomży wzrosną, i w jakiej wysokości, okaże się na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Źródło: UM w Łomży

