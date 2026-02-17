Krótsze badania i więcej możliwości. Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w szpitalu w Łomży otwarta! ZDJĘCIA

Nowa pracownia z nowoczesnym rezonansem w szpitalu w Łomży

W łomżyńskim szpitalu oficjalnie otwarto dziś nową pracownię rezonansu magnetycznego. Udział w wydarzeniu wzięły wiceminister zdrowia, Katarzyna Kacperczyk i wicemarszałek województwa podlaskiego, Wiesława Burnos.

Nowa pracownia to nie tylko wyremontowane pomieszczenia, ale przede wszystkim nowoczesny rezonans. Nowy rezonans ma znacznie szersze możliwości diagnostyczne - w zakresie onkologii czy kardiologii.

Sprzęt daje możliwość wykonywania wysokospecjalistycznych badań onkologicznych, rezonansu serca czy wątroby. I co najważniejsze - znacznie skraca się czas wykonywania badań.

Przede wszystkim możemy wykonywać wysokospecjalistyczne badania onkologiczne, badania wykonywane w tym rezonansie są też spersonalizowane na pacjenta, dzięki czemu monitorujemy bicie serca, oddech. Tego na starym sprzęcie nie było. Mamy też tu pięciominutowy protokół udarowy, do tej pory takie badanie u pacjentów w ciężkim stanie trwało 15 minut. Możemy też wykonywać elastografię wątroby, dzięki czemu możemy szybko wykryć wczesne stadia chorób wątroby. Co więcej, możemy też wykonywać rezonans serca w celu wykrycia wad wrodzonych po na przykład zawale. Tego wszystkiego do tej pory nie było - mówi Bożena Chojnowska, koordynatorka Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Do tej pory w naszej placówce były wykonywane badania na ponad dziesięcioletnim sprzęcie. Dzisiaj mamy sprzęt światowej klasy, zupełnie inną technologię. Taki sprzęt funkcjonuje wszędzie na świecie i dziś jest też w Łomży, dzięki czemu nasi pacjenci mają dostęp do lepszej diagnostyki - mówił dziś Dariusz Domasiewcz, dyrektor łomżyńskiego szpitala.

Zarówno zakup nowego sprzętu, jak i przebudowa pracowni, zostały sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Badania na nowym rezonansie są wykonywane od początku stycznia.

Pożyczka z Podlaskiego Funduszu Rozwoju

Również dziś (17.02) dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży podpisał umowę z Podlaskim Funduszem Rozwoju na pożyczkę na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach KPO. Preferencyjne pożyczki w wysokości 66 milionów złotych dostaną w sumie 4 szpitale z województwa podlaskiego.

Dziś podpisujemy pierwszą umowę na pożyczkę i zaczynamy od Łomży. Wkłady, których potrzebujemy w tym roku, dla czterech naszych szpitali to 66 milionów złotych. I te pieniądze zapewniamy z Podlaskiego Funduszu Rozwoju. 66 milionów pożyczki umarzalnej do 95% to jest bardzo znaczące wsparcie - mówiła Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Pieniądze na wkład własny pochodzą ze środków zwróconych instrumentów finansowych RPO 2014-2020.

