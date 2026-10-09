Nowe procedury bezpieczeństwa w łomżyńskich szkołach od poniedziałku!

Nowe zasady w łomżyńskich szkołach od poniedziałku

Od najbliższego poniedziałku we wszystkich szkołach w Łomży zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Zmiany obejmą przede wszystkim organizację wejść do budynków, kontrolę dostępu osób z zewnątrz, zwiększenie obecności pracowników przy drzwiach, a także działania profilaktyczne skierowane do uczniów i rodziców.

Jedną z najważniejszych zmian będą nowe zasady wchodzenia do szkół. Wejścia boczne zostaną zamknięte, a ruch będzie kierowany przez jedno, nadzorowane wejście główne.

Przy drzwiach mają być pełnione stałe dyżury nauczycieli i pracowników. Wejście do budynku będzie odbywać się po okazaniu legitymacji lub identyfikatora, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Ograniczony zostanie również dostęp osób postronnych i rodziców do szkolnych korytarzy. W praktyce oznacza to, że opiekunowie nie będą mogli swobodnie poruszać się po budynku, a odbiór dzieci ze świetlicy ma odbywać się w wyznaczonej strefie przy wejściu.

Patrole służb w większej liczbie

Wzmocniona ma zostać także obecność służb mundurowych w rejonie szkół. Do Policji i Straży Miejskiej skierowano prośbę o zwiększenie liczby patroli w godzinach, w których ruch uczniów jest największy. To jest w godzinach: 7:30-8:30, 10:00-15:00.

Co ważne, zwiększona liczba patroli służb wokół szkół nie oznacza, że każda placówka jest miejscem podwyższonego ryzyka - te działania mają ograniczyć możliwość wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Raporty szkół o przemocy i niepokojących zdarzeniach

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących incydentów, w tym hejtu, przemocy i innych niepokojących sytuacji. Ma to pomóc w dostrzeganiu problemów i podejmowaniu działań, zanim sytuacja się pogorszy.

Co powinni zrobić rodzice?

Rodzice i opiekunowie również zostali poproszeni o włączenie się w działania.

Apeluję do rodziców i opiekunów. Gorąco proszę o osobiste sprawdzenie zawartości plecaków dzieci w domu przed wysłaniem ich do szkoły w poniedziałek. Proszę o rozmowy w domach o zakazie wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych czy ostrych narzędzi i przede wszystkim czujność. W tej sytuacji możemy zrobić tylko tyle i aż tyle - mówi zastępca prezydenta Łomży, Andrzej Stypułkowski.

Jeżeli rodzic zauważy wiarygodną zapowiedź przemocy lub informację o bezpośrednim zagrożeniu, powinien niezwłocznie przekazać ją szkole lub policji.

Władze miasta dodają, że najważniejsze jest, aby nowe zasady nie prowadziły do niepotrzebnego niepokoju. Nie chodzi o wzbudzanie podejrzeń wobec dzieci czy traktowanie każdego ucznia jak potencjalnego sprawcy, lecz o stworzenie bezpieczniejszego otoczenia.

W poniedziałek będą rozmowy o bezpieczeństwie

W poniedziałek we wszystkich szkołach pierwsza lekcja będzie poświęcona zasadom bezpieczeństwa. Uczniowie będą mogli przypomnieć sobie, jak reagować w sytuacjach budzących niepokój, komu zgłaszać podejrzane zachowania i dlaczego nie należy bagatelizować sygnałów dotyczących przemocy czy posiadania niebezpiecznych przedmiotów.

Dodatkowo psycholodzy i pedagodzy szkolni będą pełnić wzmożone dyżury, by zapewnić wsparcie emocjonalne uczniom.

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