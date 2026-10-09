Niepokój wśród części rodziców, dzieci nie poszły do szkół. Władze Łomży uspokajają!

Niepokój po ostatnich atakach i rzekomym challengu. Miasto uspokaja rodziców

Część rodziców nie posłała dziś (9.10) swoich dzieci do szkół - to z obawy o ich bezpieczeństwo. To wynik ostatnich brutalnych ataków, które miały miejsce w szkołach m.in. w pobliskiej Ostrołęce, ale także doniesień o rzekomym internetowym challengu i możliwych kolejnych atakach w placówkach edukacyjnych. Są to jednak informacje dotąd niepotwierdzone przez służby!

Władze Łomży zapewniają, że nasze placówki funkcjonują normalnie, a o bezpieczeństwo dbają policjanci i strażnicy miejscy, którzy od rana patrolują pobliże szkół.

W obecnej sytuacji część rodziców może odczuwać obawy związane z posyłaniem dzieci do szkoły lub przedszkola. Miasto podkreśla, że rozumie te emocje. Rodzice, którzy ze względu na niepokój zdecydują się pozostawić dziecko w domu, mogą to zrobić, a nieobecności będą usprawiedliwione.

Doskonale rozumiem emocje, które towarzyszą wielu rodzinom bezpieczeństwo i spokój naszych dzieci są zawsze najwyższym priorytetem. Chcę Państwa zapewnić, że wszystkie placówki oświatowe w naszym mieście funkcjonują i są odpowiednio przygotowane. Dzieci, które pojawią się w szkołach i przedszkolach, mają zapewnioną pełną, bezpieczną opiekę ze strony nauczycieli i pedagogów - mówi prezydent Łomży, Andrzej Stypułkowski

Uwaga na plotki i niepotwierdzone doniesienia

W sytuacjach budzących silne emocje szybko rozchodzą się informacje, których prawdziwości nie sposób zweryfikować. Sensacyjne wpisy i wiadomości przekazywane w mediach społecznościowych mogą niepotrzebnie potęgować strach.

Władze miasta przestrzegają przed udostępnianiem kolejnych niepotwierdzonych doniesień. Radzą, by korzystać z oficjalnych źródeł - komunikatów policji, właściwych służb i kanałów informacyjnych miasta.

Nie chodzi jednak o lekceważenie zagrożenia, a o oddzielenie potwierdzonych faktów od plotek i fake newsów.

Co ważne, do tej pory w Łomży nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń.

Nowe procedury w szkołach

W szkołach wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Pracownicy szkół kontrolują, kto wchodzi do placówek, a na szkolnych korytarzach dyżuruje więcej nauczycieli niż zazwyczaj.

Patrole służb w pobliżu szkół, a także nowe procedury będą obowiązywać do odwołania.

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