Auto zatopione w Narwi w pobliżu miejscowości Pęza. Na miejscu pracują służby!

Auto zatopione w Narwi

Dziś (6.10) około 13:00 służby zostały poinformowane o samochodzie znajdującym się w Narwi. Na "znalezisko" w czasie swoich ćwiczeń natknęli się ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

Auto znajduje się w rzece na głębokości około 5 metrów i w odległości również około 5 metrów od brzegu między miejscowościami Pęza a Jednaczewo.

Na miejscu pracują służby - straż pożarna, policja i WOPR.

Na ten moment wiadomo, że w kabinie pojazdu nie znaleziono osób poszkodowanych. Co znajduje się w bagażniku - na razie nie stwierdzono, ponieważ nurkowie nie mogą się do niego dostać.

Jesteśmy po wstępnym rozpoznaniu nurkowym. Nurek nie zlokalizował żadnej osoby w środku samochodu. Nie mógł się jeszcze dostać do bagażnika, więc w stu procentach nie możemy potwierdzić informacji o braku osób poszkodowanych - przekazał nam Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Paweł Leszczyński.

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Wydobycie pojazdu

W tej chwili strażacy pracują nad wydobyciem pojazdu z rzeki.

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