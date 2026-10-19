Niebezpieczna krzyżówka idzie do przebudowy! Na skrzyżowaniu DK63 z DW648 między Łomżą a Kolnem powstanie rondo

Feralne skrzyżowanie do poprawy - w pobliżu miejscowości Korzeniste powstanie rondo

Dziś (19.10) podpisano umowę na przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania w pobliżu miejscowości Korzeniste między Łomżą a Kolnem. Powstanie rondo, które zwiększy bezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodziło do wielu wypadków.

Tylko w latach 2017-2025 doszło tam do 8 wypadków, w których trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych. W większości były to zderzenia czołowe i boczne. Przebudowa ma ograniczyć ryzyko podobnych wypadków.

Budowa ronda wymusi na kierowcach redukcję prędkości, ułatwi skręcanie w lewo, a tym samym poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu - przekazuje Rafał Malinowski z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe chodniki, zatoki autobusowe i oświetlenie

Zaplanowana inwestycja to nie tylko budowa ronda. W ramach zadania powstaną również zatoki autobusowe i chodniki doprowadzające do skrzyżowania. To istotna zmiana dla pieszych, którzy obecnie są zmuszeni do poruszania się jezdnią lub poboczem.

Przebudowana zostanie również nawierzchnia drogi krajowej nr 63 na odcinku o długości 420 metrów. Jezdnia zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 tony na oś.

Kiedy inwestycja między Łomżą a Kolnem będzie gotowa?

Wykonawca, firma PBK z Łomży, ma 24 miesiące przygotowanie projektu, uzyskanie wymaganych zezwoleń i wykonanie robót. Prace będą kosztowały ponad 9 milionów złotych.

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