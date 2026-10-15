Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? W Łomży odbędzie się rodzinny trening bezpieczeństwa

Krajowy Trening Rodzinny w Parku Jana Pawła II w Łomży

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich? Najlepiej zacząć od wiedzy i dobrego przygotowania, a okazja do zdobycia praktycznej wiedzy będzie w najbliższą sobotę w Łomży. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydarzenie organizują Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łomży. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10:00 do 14:00 w Parku Jana Pawła II.

Trening Rodzinny - dlaczego warto wziąć udział?

To propozycja dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla rodzin z dziećmi. Uczestnicy poznają znaczenie sygnałów alarmowych, dowiedzą się, jak odczytywać alerty RCB i jak wybrać bezpieczne miejsce schronienia.

Nie zabraknie również wskazówek dotyczących postępowania w szkole w przypadku alarmu oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Tłumaczą, że warto poświęcić trochę czasu, by lepiej przygotować siebie i swoją rodzinę na różne sytuacje.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]