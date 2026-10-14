Kino samochodowe w Łomży już 17 października. Co można będzie zobaczyć?

Kino samochodowe w Łomży

Duży ekran i dwa filmy bez wychodzenia z samochodu. Już w najbliższą sobotę (17.10) na parkingu Akademii Łomżyńskiej będzie kino samochodowe. Zaplanowano dwa seanse - jeden dla dzieci, a drugi dla dorosłych.

Pierwszy film, jaki można będzie obejrzeć, to animacja "Szybcy i sprytni" dla najmłodszych. Ten seans wystartuje o godzinie 18:00. Z kolei na godzinę 20:00 zaplanowano projekcję filmu dla starszej publiczności - będzie to film postapokaliptyczny "Greenland 2".

Jak skorzystać?

Wstęp na oba seanse jest całkowicie bezpłatny, a żeby wziąć udział wystarczy przyjechać samochodem na parking przy Akademickiej 1. Dźwięk będzie można odbierać w samochodzie, ustawiając radio na częstotliwość 88,3 MHz.

Autor: UM Łomża/ Materiały prasowe

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