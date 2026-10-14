Kino samochodowe w Łomży już 17 października. Co można będzie zobaczyć?

Marta Szabłowska
2026-10-14 14:23

17 października na parkingu Akademii Łomżyńskiej po raz kolejny odbędzie się kino samochodowe. W programie znalazły się dwa filmy - propozycja dla dzieci i coś dla dorosłych miłośników kina akcji. Szczegóły poniżej.

Para w samochodzie uśmiecha się podczas seansu. O kinie samochodowym w Łomży przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Pixabay.com

Kino samochodowe w Łomży

Duży ekran i dwa filmy bez wychodzenia z samochodu. Już w najbliższą sobotę (17.10) na parkingu Akademii Łomżyńskiej będzie kino samochodowe. Zaplanowano dwa seanse - jeden dla dzieci, a drugi dla dorosłych. 

Pierwszy film, jaki można będzie obejrzeć, to animacja "Szybcy i sprytni" dla najmłodszych. Ten seans wystartuje o godzinie 18:00. Z kolei na godzinę 20:00 zaplanowano projekcję filmu dla starszej publiczności - będzie to film postapokaliptyczny "Greenland 2".

Jak skorzystać?

Wstęp na oba seanse jest całkowicie bezpłatny, a żeby wziąć udział wystarczy przyjechać samochodem na parking przy Akademickiej 1. Dźwięk będzie można odbierać w samochodzie, ustawiając radio na częstotliwość 88,3 MHz

Kino samochodowe w Łomży już 17 października. Co można będzie zobaczyć?
Autor: UM Łomża/ Materiały prasowe

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