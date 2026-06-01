Niebawem ruszy remont oddziału dziecięcego w szpitalu w Łomży. Co się zmieni?

Remont oddziału dziecięcego w Łomży

Już na początku lipca ruszy remont kolejnego oddziału w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Tym razem gruntownej modernizacji doczeka się oddział dziecięcy. Zaplanowano przebudowę oddziału, a także zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

Obecnie w oddziale znajduje się 20 miejsc dla dzieci młodszych i starszych, a po remoncie ta liczba zwiększy się do 25 i każda sala będzie miała oddzielną łazienkę. Co ważne, w każdej sali znajdzie się też kozetka dla rodzica.

Pobyt w szpitalu dla dzieci i rodziców jest dość traumatycznym przeżyciem, dlatego chcemy, żeby te warunki szpitalne były jak najlepsze. Jeżeli te warunki będą jeszcze lepsze, będą oddzielne toalety, dodatkowe rzeczy, to ten pobyt dla dziecka będzie zdecydowanie milszym doświadczeniem - powiedział nam Jarosław Kowalczuk, koordynator oddziału dziecięcego.

Na czas remontu oddział dziecięcy zostanie przeniesiony na oddział noworodkowy i ginekologię.

Remont oddziału dziecięcego - czas i koszty

Remont oddziału dziecięcego będzie kosztował ponad 6 milionów złotych. 1,3 mln to pieniądze z budżetu województwa podlaskiego, a reszta to dofinansowanie z programu Interreg VI-A Litwa–Polska.

Prace remontowe mają ruszyć na początku lipca, a planowo mają zakończyć się pod koniec grudnia.

