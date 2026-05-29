Będzie przebudowa kolejnego odcinka Wojska Polskiego w Łomży. Prace mają ruszyć niebawem

Remont Wojska Polskiego między Tkacką a Ciepłą

Władze Łomży podpisały umowę z wykonawcą, który zmodernizuje kolejny odcinek Wojska Polskiego. Chodzi o blisko 250-metrowy odcinek między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni i budowę nowej jezdni.

Ten kawałek Wojska Polskiego znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 760. W przeszłości był to fragment drogi krajowej, którym odbywał się ruch tranzytowy przed oddaniem do użytku obwodnicy Łomży.

Przez lata w zasadzie cała ulica Wojska Polskiego została poważnie zniszczona. Miasto modernizuje tę ulicę etapami.

Ulica Wojska Polskiego przez wiele lat była jedną z najbardziej eksploatowanych tras w mieście. Jeszcze przed oddaniem obwodnicy odbywał się tędy intensywny ruch, w tym przede wszystkim pojazdów ciężarowych, co miało ogromny wpływ na stan nawierzchni. Modernizacja tej drogi jest konieczna zarówno ze względu na poprawę bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Łomżę - przekazał nam zastępca prezydenta Piotr Serdyński.

4

Kiedy ruszą prace na kolejnym odcinku Wojska Polskiego w Łomży?

Według planów prace na kolejnym odcinku Wojska Polskiego mają ruszyć na początku lipca, czyli już za kilka tygodni. Wtedy mają zakończyć się prace prowadzone obecnie na sąsiednim odcinku - od ronda św. Brunona w kierunku Ostrołęki.

Przebudowa ulicy między Tkacką a Ciepłą ma potrwać 5 miesięcy, a więc ze zmodernizowanej trasy kierowcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku.

Co z mostkiem na Łomżyczce?

Według ostatnich zapowiedzi Urzędu Miejskiego w Łomży mostek na Łomżyczce oficjalnie miał zostać oddany do użytku w ostatnim tygodniu maja. Jednak tak się nie stanie. Miasto cały czas czeka na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]