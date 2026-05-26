Łomża. Ksiądz Radosław Kubeł skazany przez Sąd Rejonowy!

Ksiądz Radosław Kubeł skazany

Na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata skazał Sąd Rejonowy w Łomży księdza Radosława Kubła, któremu prokuratura zarzuciła przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Proces duchownego rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. Kilkumiesięczny proces odbywał się z wyłączeniem jawności, by nie godzić w dobro pokrzywdzonego. Wyrok zapadł wczoraj (25.05).

Wykorzystanie bezradności osoby

Sąd Rejonowy w Łomży uznał, że duchowny wykorzystał bezradność pełnoletniej osoby, wynikającą z zaśnięcia, będącego następstwem znajdowania się przez nią m.in. pod wpływem alkoholu – doprowadził tę osobę do poddania się „innej czynności seksualnej”.

Łomżyński duchowny w śledztwie nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Złożył pisemne oświadczenie, w którym kwestionował całkowicie zarzut i wskazywał, że podczas tego zdarzenia pokrzywdzony był bardzo agresywny i go zaatakował. Złożył też swoje wnioski dowodowe. Ksiądz twierdził, że został pomówiony.

W dniu dzisiejszym sąd w Łomży uznał mnie za winnego czynu, którego nie popełniłem. Nie zgadzam się całkowicie z tym orzeczeniem. Jest to wyrok nieprawomocny. Sąd w sposób mocno wybiórczy dowolnie ocenił materiał dowodowy. Władza państwowa ma swoje obowiązki, sąd ma swoją odpowiedzialność, a ja mam prawo do obrony. Będę odwoływał się od tego orzeczenia, ale wiem, że w Łomży nie mam szans na obiektywne rozpatrzenie sprawy i sprawiedliwy wyrok. Nadal żądam publicznego ujawnienia mojej sprawy. Na tym etapie nie byłem w stanie pokonać lokalnego układu. Będę jednak walczył do samego końca - napisał w mediach społecznościowych łomżyński duchowny.

Sąd orzekł również trzyletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na mniej niż 20 metrów.

Ksiądz Radosław Kubeł zgodził się na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska.

Źródło: PAP

