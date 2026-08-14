Motocyklista zderzył się z ciągnikiem rolniczym pod Łomżą! Droga jest zablokowana

Wypadek z udziałem motocyklisty pod Łomżą

Do zderzenia motocykla z ciągnikiem rolniczym doszło na wysokości Pniewa w gminie Łomża. W wyniku tego zdarzenia motocyklista został przetransportowany do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kiedy kierujący motocyklem rozpoczął manewr wyprzedzania ciągnika z belarką, w tym samym czasie kierowca ciągnika zaczął skręcać w lewo i wtedy doszło do zderzenia obu pojazdów.

Na miejscu cały czas pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga jest obecnie zablokowana.

3

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!