Motocyklista zderzył się z ciągnikiem rolniczym pod Łomżą! Droga jest zablokowana

Marta Szabłowska
2026-08-14 14:59

Motocyklista trafił do szpitala, w wyniku zderzenia z ciągnikiem rolniczym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Pniewo pod Łomżą. Droga jest zablokowana, na miejscu cały czas pracują służby. Szczegóły poniżej.

Rozbity motocykl na poboczu drogi pod Łomżą, w tle straż pożarna i karetka. O wypadku przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: KM PSP w Łomży/ Facebook

Wypadek z udziałem motocyklisty pod Łomżą

Do zderzenia motocykla z ciągnikiem rolniczym doszło na wysokości Pniewa w gminie Łomża. W wyniku tego zdarzenia motocyklista został przetransportowany do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kiedy kierujący motocyklem rozpoczął manewr wyprzedzania ciągnika z belarką, w tym samym czasie kierowca ciągnika zaczął skręcać w lewo i wtedy doszło do zderzenia obu pojazdów. 

Na miejscu cały czas pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga jest obecnie zablokowana

Motocyklista zderzył się z ciągnikiem rolniczym pod Łomżą! Droga jest zablokowana
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