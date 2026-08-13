4-latka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja łomżyńskiego sądu

Decyzja Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie 4-latki, która spadła z balkonu

Czteroletnia dziewczynka, która w niedzielę wypadła z balkonu na piątym piętrze bloku w Łomży, trafi do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Tak zdecydował dziś Sąd Rejonowy w Łomży. Postanowienie zostało wydane w trybie zabezpieczenia i jest natychmiast wykonalne.

Sąd wysłuchał stron i świadków i zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, poza opieką rodziców.

Sytuacja rodziny była już wcześniej znana sądowi

Sprawa dotycząca kontroli nad władzą rodzicielską toczy się przed sądem od połowy stycznia tego roku. Dodatkowo w maju ustanowiono nadzór kuratora, który od tego czasu monitorował sytuację rodziny.

Sąd podkreśla, że obecna decyzja ma charakter zabezpieczający i nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. Orzeczenie nie jest prawomocne, a rodzice mogą się odwołać od tej decyzji.

Matka nie usłyszała jeszcze zarzutów

Przypomnijmy, że matka 4-latki w czasie dramatycznego zdarzenia spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ma usłyszeć zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Do przesłuchania kobiety miało dojść wczoraj (12.08), jednak kobieta zawnioskowała o zmianę terminu. Na razie nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie.

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