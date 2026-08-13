4-latka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja łomżyńskiego sądu

Marta Szabłowska
2026-08-13 16:22

Sąd Rejonowy w Łomży zdecydował dziś (13.08) o umieszczeniu 4-letniej dziewczynki w pieczy zastępczej. Dziecko w niedzielę wypadło z balkonu mieszkania znajdującego się na piątym piętrze. Życie dziewczynki uratowały przypadkowe osoby, które w porę rozłożyły koc, który zamortyzował upadek.

Budynek Sądu Rejonowego w Łomży. O decyzji w sprawie 4-latki, która wypadła z balkonu, informuje Eska Łomża.
Autor: Google Maps/ Materiały prasowe

Decyzja Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie 4-latki, która spadła z balkonu

Czteroletnia dziewczynka, która w niedzielę wypadła z balkonu na piątym piętrze bloku w Łomży, trafi do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Tak zdecydował dziś Sąd Rejonowy w Łomży. Postanowienie zostało wydane w trybie zabezpieczenia i jest natychmiast wykonalne

Sąd wysłuchał stron i świadków i zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, poza opieką rodziców. 

Sytuacja rodziny była już wcześniej znana sądowi

Sprawa dotycząca kontroli nad władzą rodzicielską toczy się przed sądem od połowy stycznia tego roku. Dodatkowo w maju ustanowiono nadzór kuratora, który od tego czasu monitorował sytuację rodziny. 

Sąd podkreśla, że obecna decyzja ma charakter zabezpieczający i nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy. Orzeczenie nie jest prawomocne, a rodzice mogą się odwołać od tej decyzji.

Matka nie usłyszała jeszcze zarzutów 

Przypomnijmy, że matka 4-latki w czasie dramatycznego zdarzenia spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ma usłyszeć zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Do przesłuchania kobiety miało dojść wczoraj (12.08), jednak kobieta zawnioskowała o zmianę terminu. Na razie nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie. 

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