Bajkowe poranki w Łomży. Darmowe seanse dla dzieci w Hali Kultury
Jeśli szukacie pomysłu na wakacje z dzieckiem w Łomży, to sierpniowe Bajkowe Poranki w Hali Kultury w Łomży mogą być jedną z tych propozycji, które warto dopisać do rodzinnego kalendarza. Od 17 do 21 sierpnia codziennie o godzinie 11:00 zaplanowano seanse dla najmłodszych.
Pięć dni, pięć filmowych propozycji
Druga sierpniowa odsłona Bajkowych Poranków w Łomży to propozycja dla dzieci w różnym wieku. W programie znalazło się 5 propozycji i są to zarówno seanse dla młodszych widzów - 4+, jak i filmy odpowiednie dla nieco starszych dzieci.
Program Bajkowych Poranków
- 17 sierpnia - "Wyschnięci" - dla dzieci od 4 lat
- 18 sierpnia - "Akademia Złoczyńców" - dla dzieci od 8 lat
- 19 sierpnia - "Superfutrzak i złośliwa wiewiórka" - dla dzieci od 6 lat
- 20 sierpnia - "Kręciołek" - dla dzieci od 4 lat
- 21 sierpnia - "Willow i tajemniczy las" - dla dzieci od 7 lat
Wstęp jest wolny, ale warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego chętni nie powinni zostawiać decyzji na ostatnią chwilę.
Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres [email protected]. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!