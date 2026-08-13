Bajkowe poranki w Łomży. Darmowe seanse dla dzieci w Hali Kultury

Jeśli szukacie pomysłu na wakacje z dzieckiem w Łomży, to sierpniowe Bajkowe Poranki w Hali Kultury w Łomży mogą być jedną z tych propozycji, które warto dopisać do rodzinnego kalendarza. Od 17 do 21 sierpnia codziennie o godzinie 11:00 zaplanowano seanse dla najmłodszych.

Pięć dni, pięć filmowych propozycji

Druga sierpniowa odsłona Bajkowych Poranków w Łomży to propozycja dla dzieci w różnym wieku. W programie znalazło się 5 propozycji i są to zarówno seanse dla młodszych widzów - 4+, jak i filmy odpowiednie dla nieco starszych dzieci.

Program Bajkowych Poranków

17 sierpnia - "Wyschnięci" - dla dzieci od 4 lat

- dla dzieci 18 sierpnia - " Akademia Złoczyńców" - dla dzieci od 8 lat

- dla dzieci 19 sierpnia - "Superfutrzak i złośliwa wiewiórka" - dla dzieci od 6 lat

- dla dzieci 20 sierpnia - "Kręciołek" - dla dzieci od 4 lat

- dla dzieci 21 sierpnia - "Willow i tajemniczy las" - dla dzieci od 7 lat

Wstęp jest wolny, ale warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego chętni nie powinni zostawiać decyzji na ostatnią chwilę.

Autor: Hala Kultury w Łomży/ Facebook

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