Nowa hala sportowa przy SP nr 4 w Łomży. Wykonawca wybrany, umowa w przyszłym tygodniu!

Wybrano firmę, która zbuduje halę sportową przy SP4 w Łomży

Dobra informacja dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 Łomży. Nowa hala sportowa przy łomżyńskiej placówce jest coraz bliżej realizacji. Władze miasta wybrały już wykonawcę inwestycji, a podpisanie umowy planowane jest na przyszły tydzień.

W centralnej części nowej hali zaplanowano pełnowymiarowe boisko o wymiarach 20 na 40 metrów. Przestrzeń będzie można podzielić na trzy niezależne sektory, dzięki czemu w tym samym czasie będzie można prowadzić różne zajęcia sportowe, np. z piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki czy futsalu.

Nowy obiekt ma być również miejscem wydarzeń sportowych i szkolnych. W hali pojawią się trybuny, które pomieszczą ponad 200 osób.

Nasze dzieci ćwiczą obecnie w małej, niewymiarowej salce lub na korytarzu szkolnym. Jestem bardzo zadowolony, że doczekamy się nowoczesnego obiektu. Wyczekujemy finalizacji - powiedział nam Marcin Piotrowski, dyrektor SP4.

Hala i schron w jednym obiekcie

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie podziemny schron. W przypadku sytuacji kryzysowej ma on zapewnić ochronę dla około 1000 osób. Na co dzień podziemna przestrzeń ma być wykorzystywana jako sala do sportów walki.

Nowa inwestycja zakłada również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Powstanie nowa droga dojazdowa i parking na 43 samochody. Zaplanowano także oświetlenie, system odwodnienia i niezbędną infrastrukturę techniczną.

Kiedy powstanie hala sportowa przy SP4?

Według planów umowa z wykonawcą inwestycji ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu. Od momentu zawarcia umowy wykonawca będzie miał dwa miesiące na przygotowanie dokumentacji zastępczej, a także uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Zgodnie z harmonogramem roboty związane z budową schronu powinny zakończyć się do końca tego roku. Z kolei całość inwestycji ma zostać zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od podpisania umowy.

Oznacza to, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz mieszkańcy Łomży mogliby korzystać z nowej hali latem 2029 roku.

Koszty inwestycji

Nowa hala sportowa pochłonie ponad 20 milionów złotych. Część pieniędzy (na budowę schronu) miasto pozyskało z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zdobycie kolejnych dofinansowań, m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki, planowane jest w kolejnych miesiącach.

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